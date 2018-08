Arezzo, 8 agosto 2018 - LA GRACE Gallery non muore e non diventa neppure una pizzeria o una paninoteca, come pure sipotevatemeredopolascomparsa, a gennaio, del suo titolare, ArtemioBuzzi,uno deigrandinomi dell’antiquariato aretino. Ci pensa Pupo a salvare la vetrina più prestigiosa di via Cavour, la strada degli antiquari che con gli anni è diventata una sorta di via Maggioo o via de lBabuino(legrandistradedeipezziantichiaFirenze e Roma) in tono minore, un luogo quasi unico in una città di provincia.

«E’ un pezzo di Arezzo - dice Enzo Ghinazzi, da Ponticino, il più popolare dei cantanti nostrani, in partenza per l’ennesimo tour musicale - che merita di restare così com’è,comel’avevaallestitoArtemio. E’ la promessa che avevo fattoquandoluièmortoesonodecisoamantenerla». Pupononèsolo inquestaavventura,comeluistesso racconta: «Sta nascendo una sortadialleanzachemivedeinsieme a Grazia Rossi, la vedova, che rappresenterà la continuità con il passato, e la famiglia Cassi, proprietaria del palazzo che ospita il negozio.Insiemecontiamodiriuscire a portare avanti l’eredità di Artemioeadevitareanzichevenga snaturata da qualcuna delle grandi catene in franchising che si sono già fatte avanti per rilevare la vetrina e farne qualcosa di completamente diverso. Non succederà,ilnegoziorestadiantiquariato, quel faro per il settore che è stato finchè Artemio era vivo». Di più, il cantante rilancia: «VogliofaredellaGraceGalleryunsalotto della cultura aretina, un luogoincuipotrannosvolgersiconferenzeequant’altro,magariunaveraepropriastagioneculturaledel- la quale io sarò il direttore artistico».

L’amicizia che per anni ha legato PupoadArtemioBuzzinonècerto un segreto. A testimoniarla, oltre agli aneddoti che l’antiquario raccontava, restano anche le foto e i filmati del concerto che il cantante improvvisò in piazza San Francesco per le nozze d’oro di Grazia, che formalmente è sempre stata la titolareufficialedelnegozio, e Artemio. Una serata che ha segnato la piccola storia de lcostume aretino, un legame che adesso va oltre la morte. Perchè Pupo vuole a tutti i costi impedire quello che in molti paventavano, anche per l’età avanzata della vedova: che cioè le vetrine in cui adesso sono esposti quadri di Giorgio Vasari e Luca Signorelli, mobili anticodi pregio, sculture e pezzi d’arte che non sfigurano nemmeno nelle case dei tycoon venisse inghiottita dal commercio di massa come è successo a tante altre attività storiche.

«Si erano già fatti avanti per trasformarla in un’enoteca - spiega il cantante - a quel punto ho pensato che era il casodimuoversiperdareunamano a Grazia. Anche per la città: non si merita che un negozio del genere finisca nelle mani di qualche catena». Ovviamente,siamo ancora ai progetti, ma il cantante promette che se ne occuperà fin da settembre, al termine della sua tournèe estiva. Un passo che contribuisce all’integrità di una galleria dalla quale sono passati grandi nomi aretini e nazionali (Artemio si occupò anche dell’ospitalità a Silvio Berlusconi, invitato al matrimonio di Nicoletta Lebole) ma anche ad evitare che venga smembrata via Cavour. L’addio della Grace Gallery avrebbe potuto essere l’inizio della fine, invece la via degli antiquari resiste e rilancia.