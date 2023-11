Aree con il keu, inizia la bonifica. Nominato il commissario unico

Un nuovo passo sulla via del risanamento definitivo dell’area dell’impianto di frantumazione inerti Lerose Srl nel polo produttivo di Levane nel comune di Bucine, uno dei siti in Toscana oggetto dell’inchiesta della Dda di Firenze sullo smaltimento illegale del keu. Sarà il generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà il Commissario Unico per le Bonifiche non solo del complesso valdarnese, ma anche di quello di Pontedera e del quinto lotto Empoli-Castelfiorentino della Strada Regionale 429 Val d’Elsa. Tre luoghi nei quali secondo le indagini erano stoccate terre inquinate da cromo, prodotto dai fanghi derivanti dalla concia delle pelli, e in Valdarno anche quelle contaminate da boro, arsenico e cianuro, residui delle lavorazioni del comparto orafo. Si stima che a Levane ne siano presenti 25 mila tonnellate che unite ad altri materiali sarebbero poi state usate per riempimenti e sottofondi stradali in vari cantieri toscani.

Ed è stato il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a deliberare nei giorni scorsi un provvedimento atteso da due anni e tappa fondamentale nel percorso che dovrà portare a bonificare una volta per tutte le zone di competenza regionale in cui è stato usato materiale riciclato contenente per l’appunto keu. Nel rinnovare stima e fiducia al generale, il governatore toscano Eugenio Giani e l’assessore all’Ambiente Monia Monni hanno ricordato che l’ente aveva richiesto l’attivazione della struttura commissariale già il 14 dicembre del 2021 e aggiunto che adesso potrà operare anche grazie ai 15 milioni di euro previsti e stanziati dalla Regione per gli interventi di bonifica. "Un ulteriore passo in avanti – hanno commentato - che conferma la volontà della Toscana di agire con sempre maggiore risolutezza e rapidità nella risoluzione di una vicenda che rappresenta ancora una ferita importante inferta dalle mafie al nostro territorio".

Rivendicata inoltre la determinazione, mai venuta meno ad ogni livello istituzionale, Comuni compresi, ad attivarsi per tutelare salute, ambiente e legalità. La prima fase propedeutica a risanare il complesso levanese era terminata nel settembre scorso con la messa in sicurezza dei cumuli di terre che erano stati delimitati e coperti da teli impermeabili in polietilene ad alta densità. In contemporanea erano stati realizzati fossi di regimazione delle acque piovane per evitare rischi di infiltrazione nelle falde acquifere.+