Area verde intitolata a Lorenzo Cerofolini. Taglio del nastro per la zona sportiva

"Crediamo ogni giorno in noi stessi, non solo per vincere, ma per migliorare e crescere come persone...il calcio mi ha insegnato questo". Questa è la frase che accompagna la targa in memoria di Lorenzo Cerofolini, il giovane atleta della Usd Capolona Quarata morto in un incidente stradale nel dicembre del 2022, a cui ieri è stato intitolato il campetto da calcio inserito nell’area verde di Ripa di Quarata. La svelatura è avvenuta alla presenza degli assessori Scapecchi e Casi, dei consiglieri comunali Delfini e Rossi, della famiglia e dei tanti amici del paese. Alla cerimonia ha fatto seguito l’inaugurazione della struttura ginnica adiacente al campetto e dedicata al calisthenics, l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi. La dimostrazione è stata affidata ai ragazzi della palestra SnepFit. "Una giornata importante nel ricordo di Lorenzo. Da oggi il campetto dove è cresciuto porterà il suo nome accompagnato da una frase molto significativa che ripeteva spesso al ritorno dagli allenamenti. Ringrazio la famiglia, la società Capolona Quarata e tutti gli amici che sono intervenuti, a dimostrazione del grande affetto nei confronti di Lorenzo. Abbiamo deciso inoltre di presentare la nuova struttura ginnica adiacente al campo da calcio, dove tutti i giovani del paese e non solo potranno allenarsi liberamente", ha commentato l’assessore Federico Scapecchi. La giornata ha visto anche l’inizio delle fasi di qualificazione del secondo memorial "Lorenzo Cerofolini", torneo giovanile organizzato dal Capolona Quarata con il patrocinio e contributo del Comune e riservato alle categorie esordienti, classe 2011 per i dilettanti e classe 2012 per i professionisti.