Area verde di viale Cadorna. Domani a Montevarchi i gruppi di opposizione incontrano i cittadini

Arezzo, 15 settembre 2023 – Domani mattina, a Montevarchi, i gruppi consiliari di opposizione incontreranno la cittadinanza nell’area pubblica tra viale Cadorna e via Fratelli Cervi, al centro di una destinazione che ha fatto discutere. Come noto, dei 7500 mq in concessione, classificati dal regolamento urbanistico vigente come area per il verde pubblico attrezzato, circa 1200 mq saranno impiegati per la realizzazione della struttura con i giochi. E’ stata concessa ad una società privata.

“La scelta politica nonché le modalità attraverso cui l’amministrazione Chiassai ha dato in concessione per nove anni rinnovabili per altri nove, quindi per un totale potenziale di 18 anni una delle poche aree pubbliche ad uso collettivo plurimo quale è quella ubicata tra via Fratelli Cervi e Viale Cadorna ci ha lasciato molto dubbiosi –hanno detto Avanti Montevarchi - Europa Verde, Impegno Comune e Partito Democratico - In generale pur condividendo l’obiettivo che qualsiasi esecutivo si pone nel dover valorizzare i parchi pubblici per permettere ai cittadini di poter godere in modo migliore degli spazi pubblici messi a disposizione della comunità, riteniamo che ciò debba avvenire non solo nel reale interesse pubblico e a beneficio della collettività ma anche in modo che non si diano opportunità a tutti e non si creino distorture future che potrebbero arrecare danni sia a il Comune che gli operatori economici del nostro territorio. Proprio perché crediamo che la gestione come la valorizzazione dei beni dei beni comuni come sono a pieno titolo anche gli spazi pubblici debba essere qualcosa di condiviso con i cittadini perché ogni scelta deve essere costruita per soddisfare bisogni collettivi – ha aggiunto la minoranza – E’ con questo spirito che come gruppi consiliari in seno al Comune di Montevarchi abbiamo ritenuto necessario ed opportuno incontrare i cittadini per riflettere sul futuro dell’area pubblica che insiste tra viale Cadorna e via Fratelli Cervi. L’incontro che si terrà domani alle ore 9:00 presso il Parco Pubblico sarà l’occasione non solo per spiegare alla popolazione tutti i nostri dubbi che ci hanno portato ad esprimere delle posizioni critiche nei confronti dell’Amministrazione Chiassai, ma anche l’occasione per ascoltare le opinioni e le necessità dei cittadini e rifletterci sopra per costruire il futuro di Montevarchi”.