Area verde di Tortaia, botta e risposta Casi: "Presto i nuovi giochi per bimbi"

AREZZO

Area verde di Tortaia: "Il Comune già da tempo ha provveduto all’acquisto di nuovi giochi. Siamo in attesa che vengano consegnati, dopo di che potremo in breve tempo restituire ai residenti della zona uno spazio riqualificato, accogliente, inclusivo e a misura di bambino". Lo spiega l’assessore Alessandro Casi anche in risposta a quanto segnalato nei giorni scorsi da esponenti del Pd circa la necessità di intervento nell’area verde. "Hanno ragione il segretario provinciale e la responsabile dell’infanzia del Pd aretino riguardo la necessità di riqualificare l’area verde in zona Tortaia e in particolare di creare nuovi spazi attrezzati dedicati al divertimento dei più piccoli. Li rassicuro che la sistemazione del parco era già stata prevista e adesso siamo pronti ad intervenire. Dispiace che come spesso accade le critiche risultino un po’ superficiali: un pizzico in più di ricerca e informazioni e anche loro avrebbero saputo che i lavori sarebbero stati prossimi".

"E’ vero Tortaia ha bisogno di attenzioni – commenta Emanuele Cutini, referente di zona per FdI – e in collaborazione con l’amministrazione comunale, fin dalla riunione di maggio 2022 in cui abbiamo avuto rassicurazioni sulla nascita dell’asilo nel nostro quartiere, è stata programmata la realizzazione di una nuova area giochi attrezzata da dedicare ai piccoli abitanti della zona che sorgerà nella parte opposta alla sede del nuovo asilo, in modo da offrire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza e riqualificare una zona verde del quartiere. Siamo abituati alle polemiche inutili e pretestuose, non ci abbattiamo. Siamo felici che l’amministrazione comunale ancora una volta ci abbia ascoltati e che mantenga gli impegni presi" conclude.