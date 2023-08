Area grandi eventi Presto altri parcheggi

CAVRIGLIA

Lavori in corso a Cavriglia per realizzare la nuova viabilità di accesso al campo da golf, alle aree attigue al futuro Parco dello Sport e al parcheggio dedicato ai grandi eventi. "Prosegue il processo di trasformazione e valorizzazione turistica e ambientale del territorio comunale iniziato ormai da tempo", ha sottolineato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, ricordando che ogni intervento si inserisce nella precisa direzione di migliorare l’appeal e la vivibilità del comune della ex miniera. Nel dettaglio uomini e mezzi sono impegnati nella riqualificazione della strada di ingresso dalla provinciale, con una rotatoria nel tratto compreso tra la frazione del Neri e il capoluogo, e il miglioramento del fondo stradale. Prevista inoltre la creazione di due posteggi che serviranno agli appassionati di uno sport sempre più popolare. Un esercito di praticanti in crescita che potrà contare su un teatro di gara con 18 buche per competizioni di livello assoluto, anche internazionali, e su una Club House più grande dell’attuale. La rete viaria consentirà infine di raggiungere la zona di Bellosguardo, dove sono attivi da mesi i campi per la pratica del padel, e gli insediamenti vicini al maxi Parco dello Sport, destinato a diventare un volano per il turismo e l’economia della valle.

La nuova viabilità sarà finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in particolare con una porzione dei 4 milioni di euro che l’amministrazione comunale si era aggiudicata per Valle al Pero, sede del golf club "Le Miniere", partecipando al bando riservato ai municipi italiani per impianti sportivi da costruire o per rigenerare quelli già esistenti purché di interesse per la promozione delle varie discipline, garantendo a tutte la massima visibilità.