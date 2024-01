Area di svago per cani. È sul lungarno Risorgimento

E’ stata aperta ieri pomeriggio la seconda area di sgambatura per cani situata nel comune di San Giovanni Valdarno. E’ stata ricavata in lungarno Risorgimento, di fronte alle scuole medie Guglielmo Marconi. Al taglio del nastro era presente il sindaco Valentina Vadi. "E’ uno spazio verde, sicuro e accogliente dedicato agli amici a quattro zampe che si aggiunge a quello aperto ad aprile nella golena dell’Arno davanti allo stadio Fedini", ha ricordato il primo cittadino, visibilmente soddisfatta. Il parco è stato realizzato dalla società cooperativa Agrimen Onlus che ha inserito la proposta come elemento migliorativo nella gara per la manutenzione del verde pubblico. Ragazzi e ragazze con disabilità hanno costruito i giochi di agility dog usando solo materiale di recupero. Un grande lavoro che ha richiesto impegno, passione e mestiere per consegnare alla comunità lo spazio di svago e divertimento per cani.

L’area è recintata e munita di un cancello di ingresso. Il primo spazio era stato aperto la primavera scorsa e anche in quel caso c’era stato il coinvolgimento della società Agrimen. Inoltre il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno si era occupato della rimozione di alberature importanti, per evitare un eventuale e pericoloso trasporto in Arno. L’operazione, eseguita per motivi di sicurezza idraulica, aveva consentito di eliminare la vegetazione caduta in seguito agli eventi meteorologici dei mesi precedenti, rendendo completamente fruibile l’area. Adesso San Giovanni ha ampi spazi attrezzati per gli amici a quattro zampe.