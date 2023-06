Arcobaleno d’estate in Fortezza L’evento sceglie il tetto sul centro E oggi San Leo apre le grandi feste

Un aperitivo sul tetto del mondo. Il mondo aretino, quello che domina sui tetti del centro, quello dei sapori familiari e sicuri. Torna a spuntare l’Arcobaleno d’Estate, una festa che da anni accomuna la Regione, La Nazione e tante realtà istituzionali. E la ciliegina sulla torta sarà proprio l’aperitivo d’estate, organizzato dalla Confcommercio e in cartellone per martedì 20 giugno.

Due giorni dopo la Giostra, tra il clangore lontano delle lance. E stavolta in una location quanto mai d’eccezione: la Fortezza. La terrazza verde sulla città, lì dove è stato allestito un palcoscenico per gli spettacoli estivi. Ma stavolta i riflettori saranno sulla platea. Dove gli stand dei ristoratori aretini disegneranno una serata particolare, dalle 18 fino alle 23. Intingoli, sapori, brindisi, specialità: con i singoli chef per una notte a giocare di squadra, che poi è il vero brivido dell’Arcobaleno d’Estate in salsa aretina. Un evento che scopriremo in corsa, insieme agli altri che finiranno nel cartellone dell’Arcobaleno.

Ma la rincorsa parte già da oggi. Il primo evento sotto le stelle della Confcommercio con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio. Titolo? "San Leo da vivere". La frazione un anno fa si era trasformata in metropoli per questo appuntamento. Allargando il gioco di squadra alle botteghe, ai negozi, ai locali, almeno per una sera meta di arrivi da tutta la città. Taglio del nastro alle 19 in via Donizetti. Il cocktail è lo stesso: musica, spettacoli, enogastronomia e shopping. Con un corteo di Porta del Foro e del Vespa Club.

Acquisti a prezzi scontati nei negozi aperti fino a mezzanotte e specialità da tutti i locali.

Con digressioni sulla frutta d’estate. Lungo via Donizetti un’Area Streetfood. Per i più piccoli il truccabimbi e gli artisti di strada. La festa parte da una frazione e lentamente guadagna il centro. Lo farà il 10 giugno con Pescaiola e la chiusura di via Alessandro Dal Borro, trasformando una delle vie più trafficate in un paese compatto, delimitato da una parte dalla chiusura alle auto e dall’altra dai binari della ferrovia. Poi il lancio vero e proprio in centro. Giovedì 6 luglio lo shopping sotto le stelle: in concomitanza con il Mengo, non per l’apertura dei saldi ma con gli stessi ingredienti di ogni anno, negozio aperti fino a tardi e sconti.

Quindi i giorni di piazza Grande: dal 13 al 16 luglio. Con il tappeto verde in erba vera sul mattonato, quattro piante di olivo agli angoli e sullo sfondo di un ambiente agreste la Cena in bianco: sei ristoranti mobilitati, potenziali 800 clienti a tavola e un’unica paura, quella della classica patacca di sugo. Inopportuna sempre, figuriamoci sul bianco. E nei giorni successivi musica e cotillons ma solo per godere la piazza come merita. Nel cuore di un’estate che batte i primi colpi.