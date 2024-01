Archivio storico. Diocesano: tempo di bilanci

SANSEPOLCRO

Al termine della pausa per le festività natalizie, lo scorso 10 gennaio ha riaperto al pubblico l’Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro, il cui responsabile è don Andrea Czortek (nella foto). L’inizio del nuovo anno diventa anche tempo di bilanci per quanto fatto in quello precedente. Nel 2023 l’archivio è stato aperto al pubblico 96 giorni, per un totale di circa 509 ore; il numero degli accessi è stato di 167 (erano stati 160 nel 2022), per una media di 1,7 utenti a giornata, con la punta massima di 17 registrata il 7 giugno. Di questi, 62 sono provenienti da Sansepolcro (37%), 10 da Badia Tedalda e altrettanti da Pieve Santo Stefano, 8 da Bagno di Romagna, 7 da Anghiari e altri 7 da Città di Castello; in minor numero gli utenti provenienti dagli altri Comuni e da tutta Italia, mentre il 10% degli utenti è stato di provenienza estera, vedi Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Svizzera, Argentina, Germania e Spagna.

L’ampio spettro di provenienza degli utenti è dovuto al fatto che l’archivio conserva documentazione prodotta in una vasta area appenninica, tra Toscana e Romagna, in un arco cronologico esteso lungo tutto il secondo millennio (i documenti più antichi risalgono al 1012 in regesto e al 1022 in originale). Le domande di studio presentate e accolte sono state 27, in particolare relative all’età moderna e contemporanea. Tra queste, 12 sono state ricerche genealogiche, 7 di storia dell’arte e 6 di storia locale. Ben 18 ricerche sono state condotte per studio personale, a conferma di come l’Archivio sia sempre più frequentato da un pubblico ampio e di come la ricerca storica susciti interesse anche in pubblico non specializzato.