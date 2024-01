Architettura, la rassegna antologica a Sansepolcro

Il Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro vanta da sempre una prestigiosa Sezione di Architettura, che negli ultimi dieci anni ha svolto un’intensa attività di progettazione, ora resa nota attraverso una mostra antologica visitabile fino al 28 gennaio presso la Sala Espositiva del Palazzo Pretorio del capoluogo tiberino ed intitolata Il modello architettonico nella didattica progettuale. I modelli esposti che, selezionati dai docenti Antonio Caputo, Marco Bucherini, Giorni Tommaso e Maria Antonietta Miglionico, sono comunemente chiamati plastici, hanno partecipato a concorsi nazionali di design, in alcuni casi arrivando in finale, in altri anche premiati. L’esposizione è divisa in due sezioni. La prima è dedicata all’arredo di spazi esterni con molteplici soluzioni formali e funzionali. La seconda invece prende in esame edifici di vario genere, da scuole a moschee, oltre che riproduzioni di edifici storici, in ogni caso destinati alla collettività. Si tratta di vere e proprie rappresentazioni tridimensionali in scala realizzati in modo manuale e con l’assemblaggio di pezzi preparati precedentemente e costruiti con materiali poveri, pratici e leggeri.

Liletta Fornasari