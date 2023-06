Archidado, super Ferranti Il terziere vola nell’albo Pronti per la sfida di ottobre

di Laura Lucente

Si chiude con successo di pubblico e partecipazione la 28edizione della Giostra dell’Archidado che ha visto trionfare il rione giallo verde di Sant’Andrea. "Siamo ampiamente soddisfatti della riuscita", commenta Riccardo Tacconi presidente del consiglio dei Terzieri di Cortona, associazione che anno dopo anno porta avanti la manifestazione. "La giostra finale si è svolta nel migliore dei modi e il pubblico ci ha premiato". Piazza gremita di sostenitori, ma soprattutto di turisti stranieri che in questi giorni affollano come di consueto la città. La gara di quest’anno è stata vinta dal rione di Sant’Andrea che consolida ulteriormente il suo primato nel palmares della manifestazione arrivando a ben 13 verrette d’oro vinte. A giostrare per il rione ci ha pensato l’ormai pluricampione Marco Ferranti (sue 10 vittorie delle 13 complessive di questi anni) insieme ad una altro volto storico tra i balestrieri ovvero Paolo Pepe (alla sua quarta vittoria personale). Una gara combattutissima che ha necessitato anche degli spareggi con il rione di Santa Maria per il quale hanno giostrato i balestrieri Matteo Pelucchini e Andrea Petrucci. È stato Ferranti a scoccare la freccia vincente centrando sul dado il punteggio di 4. "Un plauso a tutti i giostratori – commenta ancora Tacconi – che hanno saputo condurre una gara degna di nota".

Tra le soddisfazioni più grandi del presidente, condivise ampiamente anche con la vice presidente Elina Casetti, però, c’è quella di aver visto crescere in maniera considerevole il gruppo storico musici e sbandieratori città di Cortona che oggi è composta da moltissimi giovani, circa una 60ina. "Dopo il covid non avremmo scommesso su questi numeri che ci riempiono di orgoglio – commenta ancora Tacconi. Vedere questi ragazzi così uniti e desiderosi di far parte di questa realtà portando le loro abilità in piazza ci dà una grande energia per proseguire con convinzione". Molto partecipati anche i momenti legati al mercatino medievale nel ponte della Festa della Repubblica. Tra le novità da segnalare il primo festival delle bandiere "Bigordi Banderie" che si è svolto a fine maggio con ospiti gli sbandieratori di Bretten e di Costanza per la Germania e di Bibbiena per l’Italia. Archiviata l’edizione 2023 della Giostra dell’Archidado il consiglio dei Terzieri si mette subito in moto per altri appuntamenti di rilievo. Il primo è di natura culinaria e li vedrà impegnati subito dopo ferragosto per la tradizione sagra del fungo porcini ai giardini del Parterre. "Stiamo pensando di organizzare ad agosto un nuovo torneo dei balestrieri – annuncia Tacconi – mentre sicuramente ad ottobre tornerà il consueto appuntamento con il torneo della civetta dedicato al tiro con l’arco. E nel 2024 abbiamo un’altra sfida importante che ci attende, ovvero quello di ospitare il torneo Litab di tiro con la balestra a manesca".