Archidado, rioni alla sfida Sant’Andrea tenta il bis

di Laura Lucente

È la notte del matrimonio tra Francesco Casali e signore di Cortona e la nobildonna senese Antonia Salimbeni. Cortona torna indietro di ben 626 anni esattamente al 1397 per riproporre uno degli appuntamenti più suggestivi e applauditi del cartellone della giostra dell’Archidado la cui regia spetta al consiglio dei Terzieri. I festeggiamenti del weekend hanno preso avvio già ieri con la serata dedicata ai giochi di bandiere a cui hanno preso parte gli Sbandieratori della città di Arezzo e il Gruppo sbandieratori e musici città di Cortona. Questa sera alle ore 21.30 andrà in scena la rievocazione del matrimonio a cui la stessa giostra cortonese si ispira.

L’appuntamento è in piazza Signorelli quando faranno ingresso gli oltre 200 figuranti a rappresentanza dei 5 rioni della città: Sant’Andrea, San Vincenzo, Peccioverardi, Santa Maria e San Marco e Poggio. Saranno ancora Chiara e Marco Alari a impersonare gli sposi. Gli sbandieratori e i musici della città di Cortona si esibiranno in suggestivi giochi di bandiere. Calerà poi il silenzio quando gli sbandieratori e i musici illumineranno la piazza con torce, spade e tamburi infuocati, offrendo uno spettacolo davvero suggestivo. A fine serata ci sarà poi il momento della tratta delle verrette. I 5 maestri d’armi consegneranno all’interno di un’anfora le sfere in legno con i nomi dei rioni, che verranno estratte una ad una, stabilendo il primo ordine di tiro della Giostra dell’Archidado. Dal 2017, infatti, sono cambiate le regole legate all’ordine di tiro. Ad ogni turno di giostra l’estrazione viene ripetuta. Una modifica al regolamento che cambia non poco le sorti della gara creando ulteriore suspense alla giostra. Tra canti e danze, verrà offerto un banchetto per festeggiare i novelli sposi e l’imminente gara.

Domani a partire dalle ore 16 spazio all’appuntamento finale con la gara di abilità con la balestra. Si tratta della 28esima edizione. I giostratori sono pronti per scendere in piazza a difendere colori e onore del proprio rione.

Ecco i nomi di chi gareggerà. Il rione Sant’Andrea, vincitore dell’edizione 2022 e primo nel palmares della giostra con 12 vittorie, tornerà a schierare i balestrieri Marco e Umberto Ferranti, considerati da sempre i "fratelli terribili" dell’Archidado. Peccioverardi, seconda nell’albo d’oro della giostra (7 vittorie) scenderà in piazza con Carlo Maria Cavalli, che negli ultimi anni ha sempre fatto il maestro di campo e la storica giostratrice Carla Falomi. San Marco e Poggio (4 verrette all’attivo) rispolvera due vecchie glorie, ovvero Beniamino Maringola e Luca Meattini. Santa Maria (3 vittorie) concorrerà con i balestrieri Matteo Pelucchini e Andrea Petrucci. San Vincenzo (fermo a 1 vittoria) ci proverà invece con Paolo Petrucci e Daniele Faralli. I giostratori saranno chiamati a colpire un dado di piccole dimensioni ad una distanza di ben 20 metri.