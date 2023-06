Archidado Oggi è il giorno della sfida

Oggi è il grande giorno ndell’Archidado. A partire dalle ore 16 spazio all’appuntamento finale con la gara di abilità con la balestra.

Si tratta della 28esima edizione. I giostratori sono pronti per scendere in piazza a difendere colori e onore del proprio rione. Ecco i nomi di chi gareggerà. Il rione Sant’Andrea, vincitore dell’edizione 2022 e primo nel palmares della giostra con 12 vittorie, tornerà a schierare i balestrieri Marco e Umberto Ferranti, considerati da sempre i "fratelli terribili" dell’Archidado. Peccioverardi, seconda nell’albo d’oro della giostra (7 vittorie) scenderà in piazza con Carlo Maria Cavalli, che negli ultimi anni ha sempre fatto il maestro di campo e la storica giostratrice Carla Falomi. San Marco e Poggio (4 verrette all’attivo) rispolvera due vecchie glorie, ovvero Beniamino Maringola e Luca Meattini. Santa Maria (3 vittorie) concorrerà con i balestrieri Matteo Pelucchini e Andrea Petrucci. San Vincenzo (fermo a 1 vittoria) ci proverà invece con Paolo Petrucci e Daniele Faralli. I giostratori saranno chiamati a colpire un dado di piccole dimensioni ad una distanza di ben 20 metri. Ieri i 5 maestri d’armi hanno consegnato all’interno di un’anfora le sfere in legno con i nomi dei rioni, che verranno estratte una ad una, stabilendo il primo ordine di tiro della Giostra dell’Archidado. Dal 2017, infatti, sono cambiate le regole legate all’ordine di tiro. Ad ogni turno di giostra l’estrazione viene ripetuta. Una modifica al regolamento che cambia non poco le sorti della gara creando ulteriore suspense alla giostra.