Archidado, il gruppo fa 30. Una serata di esibizioni

Nuovo appuntamento in città per la Giostra dell’Archidado. Dopo i recenti festeggiamenti in onore di Santa Margherita, nel cartellone della manifestazione domani è in programma una serata tutta dedicata ai festeggiamenti del trentennale della Giostra. A dar vita alla serata ci penserà il gruppo storico musici e sbandieratori città di Cortona che ha organizzato una Réunion di tutti i protagonisti che si sono succeduti in questi anni. Proprio per onorare questo importante anniversario, domani alle ore 21,30 è in programma un appuntamento in piazza Signorelli. Accanto all’attuale gruppo storico della Città di Cortona si esibiranno per l’occasione anche tutti coloro che hanno abbandonato da anni l’attività di tamburino, sbandieratore e chiarina, che torneranno così ad esibirsi in piazza. All’appuntamento seguirà domenica anche un pranzo conviviale presso il centro convegni Sant’Agostino. La Giostra dell’Archidado proseguirà poi la sua maratona di appuntamenti, per la gioia anche dei tanti turisti, con il mercatino medievale che quest’anno è fissato per il 1 e 2 giugno. In piazza Signorelli saranno allestiti gli stand e si terranno le esibizioni di artisti di strada. Gli artigiani coinvolti proverranno da tutta Italia e saranno accompagnati da giullari, danzatori e musici che si esibiranno per duegiorni nelle vie e nelle piazze della città.Fra le attrazioni presenti tornerà anche l’angolo di tiro con l’arco, dove sarà possibile imparare a fare a centro e allenarsi con gli arcieri della Compagnia della Civetta della città di Cortona. Non mancheranno le esibizioni del Gruppo sbandieratori e musici della città di Cortona, e sarà aperta la Taverna del Balestriere per riscoprire gli antichi sapori cortonesi. Il gran finale è previsto nella ricca settimana che precederà la gara finale del 9 giugno, giorno in cui sarà disputata l’attesa gara tra i quintieri a colpi di balestra per aggiudicarsi la verretta d’oro. Il 6 giugno ci sarà spazio anche per il primo palio della civetta organizzato dal gruppo arcieri della Giostra. Poi spazio alle esibizioni degli sbandieratori (7 giugno) e l’antica rievocazione del matrimonio tra i Casali (8 giugno). Dal 7 di giugno Cortona sarà interessata anche da riprese che serviranno alla produzione di un’esperienza per la rappresentazione della Giostra dell’Archidado in un ambiente in realtà virtuale. L’organizzazione è del Consiglio dei Terzieri insieme ai 5 rioni cittadini: Sant’Andrea, Peccioverardi, San Marco e Poggio, San Vincenzo e Santa Maria. Una manifestazione che affonda le radici nella storia della città legandosi ai festeggiamenti di fine Trecento per il matrimonio Francesco Casali e Antonia Salimbeni.