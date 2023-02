Aquila ferita da bracconiere migra in Casentino

di Gaia Papi

Ha scelto di vivere nel parco delle Foreste Casentinesi, sorvolando "i giganti di legno e foglie". Gaia, una bellissima aquila reale, è arrivata in Casentino dal parco di Frasassi nelle Marche dove era nata, e dove, giovanissima, era stata ferita da un bracconiere. Era il 19 agosto 2017, in un paesino in pietra ai confini del parco regionale, un signore vede a terra la giovane aquila che non riesce a volare. Parte subito la chiamata alla forestale e all’Enpa. Miracolosamente la fucilata non aveva lesionato i suoi organi vitali. La giovane aquila reale viene portata nel centro recupero rapaci wwf del Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, dove per un mese, in una grande voliera, viene alimentata, controllata dai veterinari, mentre le viene fatto recuperare il tono muscolare per poter tornare a volare. Le sue condizioni migliorano a poco a poco, viene deciso di montarle una radio satellitare gps per monitorarla quando riprenderà il volo. Passa un mese, è tempo che la giovane aquila riprenda il suo cammino. Viene liberata e in pochi giorni viene riadottata dai genitori, che le insegnano a cacciare e a diffidare dell’uomo. Gaia cresce, le sue ali diventano sempre più grandi e sempre più desiderose di sorvolare i cieli. A inizio primavera comincia la sua vita alla ricerca di nuovi territori. Gaia macina chilometri e chilometri in volo. Sorvola Frasassi, i monti Sibillini, il Terminillo fino alla riserva del Velino in Abruzzo e l’area del Lago del Salto nel Lazio. Raggiunge altezze che sfiorano i 7500 metri.

Da lassù tutto è più è piccolo, si sente invincibile. Rimane circa due settimane tra il Vettore Sibillini e Laga, per poi partire in volo verso ovest e raggiungere la riserva del Pigelleto in Toscana, in provincia di Siena. Dopo due giorni, e migliaia di chilometri in sorvolo su buona parte dell’Appennino, giunge sulle Foreste Casentinesi.

Un lungo viaggio, che gli esperti del Wwf hanno intrapreso insieme a lei, "accoccolati" sulle sue ali, grazie a quel piccolo satellitare gps, il primo in Italia ad essere stato installato su un’aquila reale. I dati di otto mesi sono risultati preziosissimi per conoscere la dispersione dei giovani in Appennino, anni di erratismo alla ricerca di un proprio territorio vitale. A Gaia piace viaggiare, il Gps ha "scoperto" che ama volare anche di notte, per diversi chilometri, sia dopo il tramonto che prima dell’alba, comportamento che le permette di catturare le prede anche al buio. Il dispositivo registra tutti i suoi spostamenti, alcuni anche di cento chilometri per volta fra Falterona, la Verna, Camaldoli, anche fuori dal parco, per poi tornarvi, sempre.