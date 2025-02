Aquila. Al Brilli Peri arriva il Seravezza Pozzi

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Domenica alle 14:30 per l’Aquila Montevarchi una sfida di prestigio con il Seravezza Pozzi: servono punti pesanti, ma non sarà facile vista la caratura dell’avversario. Un test complicato per i rossoblù, chiamati a confermare i progressi visti nell’ultimo turno contro il Poggibonsi, quando sono riusciti a portare via un punto prezioso da un campo difficile con un pareggio per 2-2. La squadra di Atos Rigucci occupa al momento il decimo posto in classifica con 29 punti e, pur mantenendo un buon rendimento offensivo con 28 gol segnati, continua a soffrire troppo in fase difensiva, con 30 reti subite. Nelle ultime cinque partite l’Aquila ha raccolto 7 punti, un bottino che ha permesso di mantenere il Montevarchi agganciato alla parte centrale della graduatoria, “a contatto” delle dirette avversarie in campionato. Domenica di fronte ci sarà un avversario di alto livello. Il Seravezza Pozzi è infatti secondo con 41 punti, appaiato alla Fulgens Foligno e a -10 dalla capolista Livorno. La squadra lucchese ha dimostrato grande solidità in questa stagione, perdendo solo tre partite e mantenendo un equilibrio che l’ha portata stabilmente nelle prime posizioni. Nell’ultimo turno ha strappato un pareggio per 0-0 contro il Siena, proseguendo una serie positiva che l’ha vista raccogliere 9 punti nelle ultime cinque gare.

Per il Montevarchi domani sarà un’altra sfida difficile, ma anche un’occasione per misurarsi con una delle squadre più attrezzate del campionato e cercare di portare a casa punti fondamentali. Il Seravezza, dal canto suo, non può permettersi passi falsi, con diverse squadre in lotta per le posizioni di vertice che scalpitano alle sue spalle. La classifica resta corta e ogni risultato può fare la differenza, rendendo il finale di stagione sempre più avvincente. Il Montevarchi, con l’avvento del nuovo allenatore, ha sicuramente migliorato il suo rendimento. L’ottimo pareggio di Poggibonsi, abbinato ad una prestazione confortante, è servito anche a mettere alle spalle la brutta sconfitta della settimana precedente. Domenica al Brilli Peri arriva però un avversario molto forte e servirà la miglior Aquila per fare risultato. Tra l’altro il match arriva ad una settimana da una delle sei sfide con le valdarnesi. Il 16 febbraio, infatti, i rossoblù renderanno visita al Terranuova Traiana allo stadio Mario Matteini.