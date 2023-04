"Apriamo il cuore ai vicini" Vescovo: appello e dolore

"Apriamo il cuore a chi vive vicino a noi". Andrea Migliavacca ha scoperto sgomento come il resto della città l’orrore del delitto di San Lorentino. E per prima cosa ha scelto di trasmettere la sua preghiera e forse soprattutto il suo affetto alla famiglia.

"La tragedia di Sara e Brunetta ha profondamente colpito tutta la comunità aretina. Un grande dolore che spinge alla riflessione e al raccoglimento. Sono vicino in questo drammatico momento ai familiari delle due donne, ai figli di Sara che si trovavano in casa quando il padre Jawad ha sferrato quei fendenti che hanno ucciso madre e figlia". E lo conferma con forza. "Partecipo al dolore per questo duplice femminicidio, per questa tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità. In questo momento così difficile sono vicino ai familiari e assicuro loro la mia preghiera".

La chiesa c’è, è il messaggio del Vescovo su una vicenda che ha aperto una ferita profonda: una delle più gravi nella cronaca aretina degli ultimi trent’anni. Anche se questo Migliavacca, essendo solo da pochi mesi alla guida della Diocesi, lo può solo immaginare. Ma su richiesta il Vescovo Andrea va oltre, disponibile ad una riflessione che sceglie la priorità assoluta, la famiglia colpita in pieno, ma non si ferma qui.

"Questa drammatica pagina è anche un campanello d’allarme: dobbiamo accrescere l’attenzione alle situazioni di disagio che possono crescere e svilupparsi vicino a noi". E per vicino intende proprio vicino: chi vive nello stesso palazzo o addirittura nello stesso pianerottolo. Un appello generico, che prescinde dal contesto di questo delitto.

"Di fronte ai gesti di disumanità ai quali purtroppo sempre più spesso assistiamo ci vuole un supplemento di umanità.

E quello può arrivare dappertutto ma in particolare dall’occhio attento di chi vive a ridosso di certe situazioni di disagio. Lo dico prima di tutto per me e per ciascuno di noi". Intervenire insomma in quella zona grigia sempre più estesa: lì dove i rapporti di vicinato o di confidenza sono ormai sfilacciati, fino quasi a non sapere chi viva al piano di sopra o al piano di sotto.

Intanto si avvicina la data dei funerali. Nelle prossime ore saranno decise la chiesa e la data: tra le ipotesi c’è anche quella della Cattedrale, pensando al lutto cittadino proclamato dal sindaco, ma per ora non ci sono conferme. E molto starà anche alla richiesta che arriverà dalla famiglia, che tutti sono pronti ad ascoltare.