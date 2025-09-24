Apre la stagione delle fiere. Arriva il Mercatone e torna la Città di Natale

L’autunno porta con sé la grande stagione delle fiere. Un ponte ideale fino all’inverno per una staffetta che andrà dall’immancabile giro del mondo con i sapori del mercato internazionale, ai banchi dei tirolesi in arrivo per la Città di Natale. Il primo appuntamento sarà dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo con la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale: una delle conferme dell’autunno che promette il giro del mondo del gusto insieme a Confcommercio.

Il centro si prepara ad accogliere di nuovo una delle rassegne più datate, che dal venerdì alla domenica invaderà la città con oltre 300 stand internazionali, per un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze nello storico percorso che va dall’Arena Eden a via Spinello, passando per via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e Sant’Agostino.

Oltre tre chilometri di prodotti artigianali e gastronomici da tutto il mondo. In arrivo specialità culinarie che vanno dall’asado argentino, fino alla cucina kosher israeliana, dalla paella spagnola con spettacoli di flamenco alla pita greca, passando per picanha brasiliana e Angus irlandese. Tante anche le specialità europee: dai formaggi olandesi alle birre belghe, lo speck e i canederli del Sudtirolo, non mancheranno le eccellenze asiatiche e i sapori americani. Dalle spezie e i profumi dalla Provenza, ai biscotti al burro della Bretagna, fiori dall’Olanda, birre dall’Irlanda, dalla Germania lo stinco arrosto e gli intramontabili würstel con i crauti; poi la Spagna con la paella e la sangria, la Grecia con il souvlaki, caviale, vodka, perle dalla Russia; l’essenza di rosa dalla Bulgaria e gli arrosti dai paesi slavi. E ancora: ci saranno i tessuti di Fiandra, argenti e oggettistica in legno e pelle dall’Africa.

Ma ci sarà spazio anche per il territorio, saranno infatti presenti oltre 90 espositori aretini con tanti prodotti artigianali.

A San Jacopo tornerà il Mercato con Campagna Amica con prodotti a km zero e produzioni aretine. Coldiretti sarà qui con tante specialità agroalimentari, frutta e verdure di stagione, tra zucche, funghi e castagne, ciacce fritte e molto altro ancora. Presenti lungo il percorso anche le singolari apicar a motore con prodotti della tradizione della cucina di strada. Foodtruck attrezzati con prodotti di qualità, cibi gourmet e una speciale sezione dedicata al gluten free, al vegan e alla cucina vegetariana.

Gli stand del mercato internazionale resteranno aperti tutti i giorni dalle 9 di mattina alle due di notte, animando le serate con un programma di eventi collaterali scandito da musica, danze e animazioni per bambini.

E non è finita qui, archiviato il mercatone dopo poco più di un mese, sabato 15 novembre, partirà la lunghissima maratona della Città di Natale con il ritorno del grande mercato tirolese in piazza Grande. Anche in questo caso spazio sia ai banchi del Tirolo con prodotti artigianli e sapori tradizionali, che a quelli locali. Se in piazza Grande sarà allestito il mercatino tirolese infatti, al Prato ci sarà la Città delle arti con le casine di legno che ospiteranno le attività della città con banchi dedicati alla gastronomia locale, ma anche ad artigianato, oggettistica e curiosità. La caccia al posto è già partita.