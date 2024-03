Apre il giardino inclusivo di via Galimberti

Arezzo, 1 marzo 2024 – Sarà aperto ufficialmente domani, sabato 2 marzo alle 16 il giardino inclusivo di via Galimberti, in zona Oltrarno alla presenza del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi che taglierà il nastro.

Un'area giochi attrezzata che offre un’ampia gamma di esperienze e possibilità di divertimento dedicata a tutti i bambini. Il giardino è stato riqualificato e sistemato ponendo particolare attenzione all’accessibilità, all’interazione e all’apprendimento ma, soprattutto, all’inclusività.

Sono stati installati giochi sensoriali e musicali come le campanelle e il tubo parlante e sono stati introdotti molti elementi multifunzionali che stimolano le capacità cognitivo-motorie dei bambini educando la capacità di collaborazione e integrazione durante il gioco.

C'è poi l'altalena cesto (detta anche altalena a nido) che consente a tutti i bambini e alle bambine di giocare insieme e, grazie al suo particolare design, permette di ondeggiare assumendo diverse posizioni. Dondolarsi inoltre stimola la collaborazione, la coordinazione, l’armonia e la sincronia.

E poi ancora il gioco del filetto, una lavagna con gessetti per stimolare la creatività e lo scivolo. Molta attenzione anche all'aspetto ecologico dell'ambiente con la messa a dimora di due nuovi alberi, la protezione di piante esistenti, la sistemazione con specie tappezzanti della scarpatina esistente e la creazione di una bordura di rosmarino e lavanda.

A disposizione dei piccoli utenti anche un'isola meteo per giocare e divertirsi riflettendo sul ciclo dell'acqua. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità”.

Fa parte del percorso denominato “Un giardino all’anno”, promosso dall’Amministrazione comunale che consiste nella totale risistemazione di uno spazio attrezzato per i più piccoli ogni anno. E dopo il parco di via Genova ed il giardino a fianco dell’Ardenza, è adesso pronta la nuova area situata in via Galiberti, zona Oltrarno che sarà inaugurata domani.

Un “parco inclusivo” in grado di accogliere chiunque a prescindere dall’età o dalle caratteristiche fisiche.