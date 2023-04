Appuntamento col mercato dei sapori Sui banchi tripudio di prodotti tipici

Giornata imperdibile per i più golosi. Si rinnova domenica prossima, 16 aprile l’appuntamento con il "mercato dei sapori e della terra". La location sarà a Civitella in Valdichiana nella frazione di Tegoleto, per la precisione nella riqualificata piazza della Chiesa. Appuntamento dalle 9 alle 16. L’iniziativa è organizzata dal comune con la collaborazione dello Slow Food Val di Chiana con la partecipazione di C&T Comunità di Tegoleto ed altri partner del territorio. Tante le novità in programma. Il mercato con i tanti produttori rappresenterà le eccellenze del territorio, con sapori un po’ per tutti i palati: dai salumi ai formaggi, al vino, alla birra artigianale, fino ai grani antichi e molto altro. Prevista anche una iniziativa nel pomeriggio dei ragazzi del Centro Aquilone, mentre a mezzogiorno si terrà un pranzo realizzato con il Cas La Torre. Una conferma di questa edizione è stata anche la partecipazione de La Conserveria di Castiglion Fiorentino con i Ragazzi speciali, che daranno un valore aggiunto all’evento con le loro conserve, succhi di frutta, marmellate e vasocottura: tutti prodotti caratterizzati da materie prime da filiera corta, selezione di varietà antiche, ricette dimenticate. Tra tanti stand quindi i visitatori potranno sia acquistare che assaggiare tanti diversi prodotti in un tour enogastronomico all’insegna dello scambio culturale.