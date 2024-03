Appesi a Piero ambasciatore nel mondo

Prenotazioni esaurite da mesi e avanti così fino all’ultimo giorno utile, quasi a ridosso della primavera che porta la bellezza della stagione nuova e segna la fine dell’esperienza a tu per tu con la regina di Saba che ha occhi sognanti ma velati, rattristati dalla premonizione sul legno della Croce, quel legno servirà per il sacrificio di Cristo. Non si cura di chi la osserva dai ponteggi, a pochi centimetri, stupito da tanta meraviglia. Eppure, è come se comunicasse cosa le trafigge l’anima. Più in alto, due giovani dialogano in un gioco di sguardi che dischiude l’amore, si riconoscono, occhi negli occhi. Un soldato è a terra nel campo di battaglia, ha il capo chino e dal collo scendono rivoli di sangue vermiglio, tutto intorno il caos: i cavalli lanciati nella tenzone e soldati coi capelli intrisi di sudore. Piero parla e racconta, centimetro per centimetro: usa il rigore geometrico del calcolo e della prospettiva che sa congiungere all’esplosione dei colori e la luce. La luce attraversa le pareti della Cappella Bacci, accende le scene e trasmette un’intensità unica. Le visite sui ponteggi sono il link per entrare nell’arte di Piero, il "ponte" di collegamento per un viaggio nel Rinascimento. Un modello che attrae migliaia di visitatori e porta nel mondo non solo i colori di Piero ma anche la bellezza della sua terra.