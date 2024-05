Appello di Legambiente dopo le alluvioni: "Ora si investa di più sulla prevenzione"

AREZZO

Meno cementificazione e consumo di suolo, più riqualificazione fluviale e gestione diffusa come soluzioni davanti ad alluvioni, frane, allagamenti al tempo della crisi climatica. Queste le soluzioni emerse alla terza edizione toscana del Forum Acqua (nella foto), che si è tenuta ieri alla Borsa Merci, una giornata dedicata alla gestione sostenibile della risorsa idrica. Il focus di quest’anno è stato l’approfondimento su alluvioni, allagamenti e frane, al tempo della crisi climatica, partendo dagli effetti catastrofici delle alluvioni del 2-3 novembre nella Piana fiorentina, con danni calcolati per 2,7 miliardi di euro e ben 8 vittime. Il dibattito ha messo al centro la gestione sostenibile delle risorse idriche e del territorio grazie a soluzioni nature-based, legate alla riqualificazione fluviale e alla rinaturalizzazione, misure win-win, efficaci sia per ridurre il rischio alluvioni che per migliorare la gestione delle acque, anche alla luce dell’approvazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’obiettivo è evitare ulteriore cementificazione e consumo di suolo, considerando che la spesa per interventi di prevenzione può essere inferiore di 10 volte rispetto a quella per interventi in emergenza e post-catastrofi, con ulteriori vantaggi, come trattenere e rallentare l’acqua per favorire l’accumulo di riserve nelle falde per i periodi siccitosi. "È necessario partire dalla consapevolezza che gli effetti a terra degli eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici sono influenzati dalla gestione del territorio, dall’impermeabilizzazione dei suoli e quindi da una non corretta gestione e pianificazione" dichiarano Federico Gasperini, direttore Legambiente Toscana e Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana.