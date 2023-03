Appello alla Regione per il torrente Ambra

MONTEVARCHI

Nessuna risposta dalla Regione per la messa in sicurezza idraulica del segmento finale del torrente Ambra a Levane, nel comune di Montevarchi, e la novità è che il gruppo consiliare del Pd tende la mano alla maggioranza dichiarandosi disponibile a collaborare per sollecitare gli enti preposti ad attivarsi nell’interesse degli abitanti. E’ alta infatti la preoccupazione tra i residenti per i cedimenti delle sponde del corso d’acqua che negli ultimi anni ha cambiato percorso, discostandosi in un tratto addirittura di 25 metri da quello originario. A portare le loro istanze in Consiglio comunale era stato l’esponente dei Dem Luciano Rossetti che aveva chiesto agli amministratori di adoperarsi con gli organi competenti per ripristinare la sicurezza.

"La grave situazione di modifica all’alveo, di erosione delle sponde e dell’assenza di argini – ha spiegato l’assessore Lorenzo Posfortunato – è stata esposta ai tecnici della Regione, settore Genio Civile difesa del suolo, già durante il sopralluogo dell’agosto 2022. Qualche giorno dopo ci è stato risposto che "nel tratto il torrente non è arginato e i fenomeni di erosione sono dovuti esclusivamente alla dinamica fluviale". Una replica che ci ha messo nelle condizioni di non poter intervenire in quella zona, non demaniale ma privata. A inizio anno abbiamo di nuovo inoltrato una domanda di sopralluogo senza ottenere riscontro". "Il rischio è concreto – ha ribadito Rossetti – perché veniamo da un periodo di siccità, ma in caso di piogge intense quel torrente può trasformarsi da rigagnolo in fiume e creare pericoli. Siamo disposti a impegnarci per sottoporre all’attenzione della Regione Toscana, del Genio Civile e di tutti gli organismi interessati una criticità reale e da risolvere".