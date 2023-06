Aperitivo d’Estate Folla in Fortezza per la grande festa di Nazione e Ascom

di Gaia Papi

Ha fatto il pieno la seconda tappa dell’Arcobaleno d’Estate, l’evento promosso da La Nazione, Confcommercio con il contributo della Regione, il patrocinio di Comune e Camera di Commercio e la collaborazione tecnica della Fondazione Guido d’Arezzo. La tappa aretina ha scelto la Fortezza Medicea per dar vita a un vero e proprio percorso tra gusto, musica live e visite guidate. Ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria. In un battibaleno l’evento è stato sold out. Anche molti turisti hanno voluto vivere la notte più lunga dell’anno sotto le stelle. Il menù Arcobaleno, con il meglio della tradizione toscana ancora una volta ha fatto centro. Dalla focaccia calda e mortadella o prosciutto crudo alla tartare, ai dolci della tradizione con in testa il gattò. E alcune curiosità come il gelato Terre d’Arezzo, omaggio alla Giostra del Saracino. Tutto accompagnato da vini e bollicine del territorio.

Un suggestivo aperitivo en plein air con la Fortezza raccontata dalle guide turistiche di Confcommercio. "Siamo onorati anche quest’anno di aprire la rassegna che ormai segna l’inizio dell’estate in Toscana. Dopo l’appuntamento di Villa Bardini a Firenze, che ha aperto le danze lunedì, il testimone è passato ad Arezzo, sempre mettendo in campo la collaborazione di chef, produttori, istituzioni, nel segno della migliore enogastronomia e in un luogo d’eccezionale bellezza come la Fortezza, che ha bisogno della gente per tornare a vivere. Ogni evento nel programma di Toscana Arcobaleno d’Estate offrirà un saggio dell’accoglienza toscana. Ecco perché questa manifestazione funziona: accende i riflettori in maniera trasversale sulla bellezza della nostra regione, sui valori che vogliamo condividere, dalla tavola all’arte alla natura" ha detto Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana.