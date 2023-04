Apecar ribaltata Caccia al pirata Gli anziani stanno meglio

FOIANO

Sono fuori pericolo di vita la coppia di 70enni che venerdì mattina si è ribaltata a bordo dell’apecar su cui viaggiavano in via di Sinalunga, nel territorio comunale di Foiano della Chiana, al confine con la provincia di Siena. L’uomo, classe 47, ha riportato un trauma cranico con due vertebre rotte; invece la moglie, classe ‘51, traumi vari. L’ipotesi su cui stanno lavorando gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Giuseppe Magnelli, è quella di un tamponamento. L’ape sarebbe stata violentemente impattata ieri l’altro mattina, verso le 10:30 circa, da un’altra auto che stava viaggiando sulla stessa strada ma il pirata della strada si sarebbe dileguato facendo perdere le sue tracce. Senza soccorrere la coppia rimasta gravemente ferita. Quando sono arrivati sul posto, i sanitari hanno immediatamente trasportato i due in gravi condizioni al pronto soccorso: in codice rosso. Direzione Siena, al policlinico Santa Maria delle Scotte. Successivamente sono arrivate sul luogo del sinistro anche le pattuglie della municipale locale che stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio. Per questo motivo verranno sentiti i testimoni presenti e controllate le telecamere presenti nel tratto stradale ma anche quelle limitrofe, anche di altri comuni confinanti, visto che la strada dell’incidente porta al comune di Sinalunga. Come detto, l’ipotesi è quella di un tamponamento. Un’ammaccatura sul lato posteriore dell’ape cilindrata 125 rafforzerebbe questa tesi. Chi era a bordo dell’auto che ha causato l’incidente sarebbe scappato, senza prestare aiuto al veicolo ribaltato sulla strada. Si configurerebbe quindi anche l’ipotesi di omissione di soccorso e fuga dell’incidente. Le indagini stanno proseguendo per risalire all’identità dell’individuo. Non è la prima volta che in via di Sinalunga si verificano incidenti. Nella notte del 25 febbraio scorso si era verificato uno scontro con tre veicoli coinvolti che aveva provocato due giovani feriti.

Luca Amodio