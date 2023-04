Ape tamponata dall’auto pirata Grave una coppia trasferita a Siena Indagini a tappeto dei vigili urbani

di Luca Amodio

Si sarebbe ribaltata a causa di uno scontro con un altro veicolo l’Apecar che ieri viaggiava su via di Sinalunga, nel territorio comunale di Foiano della Chiana. L’altra auto non si sarebbe però fermata, anzi incurante avrebbe tirato dritto facendo perdere le sue tracce. Senza prestare soccorso alla coppia rimasta gravemente ferita.

E’ quanto emerge dalle primissime indiscrezioni riguardo l’incidente, avvenuto ieri a metà mattina, poco dopo le 10 circa, che ha coinvolto una coppia di settantenni, classe ‘47 lui e ‘51 lei, entrambi a bordo dell’Ape. Gravi tutti e due, più il marito che ha perso sangue a quanto pare dalle prime informazioni; ma entrambi trasportati in codice rosso dai sanitari che sono intervenuti sul posto con un’automedica dell’ospedale della Fratta e la pubblica assistenza di Foiano. Direzione Siena, al policlinico Santa Maria alle Scotte.

Sul posto sono arrivati tempestivamente anche gli agenti della polizia municipale di Foiano della Chiana che si occuperanno dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Secondo una prima ipotesi, ci sarebbe stato un impatto alla base del sinistro, probabilmente un tamponamento da parte di un’ auto che stava viaggiando anch’essa sulla via che dal comune di Foiano porta nel Senese, a Sinalunga. Un’ammaccatura sul lato posteriore dell’Ape cilindrata 125 rafforzerebbe questa tesi. Ma per il momento rimane soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata dai successivi accertamenti degli uomini della Municipale, guidati dal comandante Giuseppe Magnelli. Nel caso, l’auto dopo lo scontro avrebbe continuato nel suo tragitto senza soccorrere il mezzo urtato e le persone rimaste coinvolte. Si configurerebbe quindi anche lo spettro del reato di fuga e di omissione di soccorso. Per questo motivo già ieri sono immediatamente iniziate le indagini della municipale per far luce sul sinistro.

Innanzitutto verranno ascoltati i testimoni che erano presenti al momento dell’episodio e, poi, a stretto controllo anche le telecamere presenti nell’arteria e nelle strade limitrofe.

Non è la prima volta che in via di Sinalunga si verificano incidenti. Nella notte del 25 febbraio scorso si era verificato uno scontro con tre veicoli coinvolti che aveva provocato due giovani feriti, oltre ad aver gravemente danneggiato due veicoli.