Anziani morti di Covid nella Rsa Il giudice può riaprire l’inchiesta

di Maria Rosa Di Termine

Una vicenda dolorosa e che oggi tornerà ancora una volta nelle aule del Tribunale di Arezzo, forse per l’atto definitivo. E’ quella degli anziani morti per Covid nel 2020 nella Rsa "Fabbri Bicoli" di Bucine, durante la fase più acuta e letale della pandemia. L’avvocato dei familiari di due dei 12 ospiti che furono strappati all’affetto dei loro cari dal coronavirus, infatti, ha impugnato l’archiviazione decisa a inizio anno dalla Procura di Arezzo. Allora il pubblico ministero Chiara Pistolesi, a corollario delle indagini, non aveva riscontrato alcuna responsabilità per i 20 decessi nelle case di riposo della provincia, non solo quella del capoluogo della Valdambra ma anche le Residenze Sanitarie Assistenziali di Montevarchi e Pratovecchio. L’inchiesta era scattata sulla base degli esposti presentati nell’aprile di 3 anni fa ai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni dai parenti delle vittime del contagio e dal sindaco Silvia Chiassai Martini e i reati ipotizzati contro ignoti variavano dall’omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti - infortunistica per i dipendenti. Come si ricorderà, nonostante la "Fabbri Bicoli" il 6 marzo di tre anni fa fosse stata interdetta alle visite, il virus il 19 marzo era riuscito a penetrare nello stabile e nel giro di qualche giorno aveva infettato tutti i degenti accuditi nel nucleo cognitivo comportamentale.

Quel piano zero che in seguito fu trasformato da struttura residenziale gestita dalla Cooperativa Giovani Valdarno a reparto per le cure intermedie e affidato alla gestione sanitaria diretta del personale della Asl Toscana Sud Est, operatori OS, infermieri e medici. Una soluzione che, per inciso, era stata proposta dall’amministrazione comunale bucinese all’allora presidente della Regione Enrico Rossi e che fu adottata per gli ospizi coinvolti dall’emergenza sanitaria, favorendo il contenimento dell’epidemia nei luoghi che ospitavano le persone più fragili.

Il compito di indagare per accertare eventuali "negligenze, imperizie, omissioni" era stato affidato ai militari del Nas che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, avevano acquisito le cartelle cliniche e svolto sopralluoghi nelle Rsa. Ne era scaturito un dossier ampio corredato anche da pareri rilasciati da esperti della medicina legale, come il professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa, dal quale non erano emerse responsabilità. Un verdetto ora impugnato e in giornata il gip Claudio Lara dovrà pronunciarsi nel merito di una vicenda che, come ha sottolineato il sindaco Nicola Benini, ha segnato uno dei momenti più tragici della storia recente della comunità di Bucine.