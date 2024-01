Anziana scippata davanti al market. Ladro bloccato a tempo di record

di Maria Rosa Di Termine

Rintracciato e denunciato a tempo di record dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato lo scippatore che venerdì scorso ha aggredito una pensionata a di fronte a un supermercato della città. Si tratta di un cinquantenne con numerosi precedenti per reati anche specifici che l’altra sera è entrato in azione dopo aver individuato come facile preda una ottantenne vicino a un market nella zona di Foro Varchi. L’uomo si è avvicinato a piedi alla sua vittima e con una mossa fulminea le ha afferrato la borsa per strappargliela. A nulla è valso il tentativo dell’anziana di opporsi allo scippo del malvivente che con un ultimo violento strattone l’ha scaraventata a terra. Immediata la richiesta di soccorso ai poliziotti che per l’appunto erano impegnati, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, nei controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo sulla base delle richieste avanzate nelle recenti riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Raccolta la denuncia e ascoltate le testimonianze, è scattata la caccia all’autore del colpo che, grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere della rete di videosorveglianza attiva nel cuore cittadino, è stato individuato e fermato in pochi minuti. Per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria che sta valutando gli elementi raccolti dagli uomini del Commissariato diretti dal vice questore Gian Fabrizio Moschini per procedere con un’eventuale misura cautelare. L’operazione è solo uno dei risultati del servizio a largo raggio promosso dalla Ps per prevenire e reprimere la microcriminalità, lo spaccio di stupefacenti e la "malamovida" nel perimetro sensibile compreso tra il fuso viario della mandorla medievale, l’area prospiciente la stazione ferroviaria e piazza Vittorio Veneto ed assicurare in contemporanea ai residenti una presenza visibile, costante e assidua dei tutori della legge. Durante le attività, infatti, i poliziotti hanno svolto una verifica amministrativa in un bar del centro sul quale sono in corso accertamenti per una possibile proposta di applicazione dell’articolo 100 del Tulps, ovvero la chiusura temporanea, perché ritenuto un ritrovo abituale di pregiudicati. Infine sono state identificate 52 persone, e 10 di queste sono risultate "positive" alla banca dati delle forze di Polizia, e controllati 25 veicoli con il sistema Mercurio.