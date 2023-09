Antognoni, blitz in centro Un campione del mondo nel Centenario amaranto

di Luca Amorosi

È stato descritto come "l’uomo che gioca guardando le stelle", per la sua tendenza a tenere sempre la testa e lo sguardo verso l’alto quando scendeva in campoi, palla al piede. L’appellativo rimanda subito a Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e campione del mondo 1982. L’ex giocatore stamani sarà ospite d’onore e riceverà il premio "Quando la bravura supera la ricompensa sul campo" (giunto alla terza edizione), promosso e organizzato dal comitato provinciale dell’associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d’oro al merito del Coni e del Comitato italiano parfalimpico.

La premiazione è in programma alle 10.30 nel salone delle feste del Circolo Artistico, in Corso Italia. L’evento è patrocinato da Comune e Provincia: sarà moderato dal capocronista de La Nazione Federico D’Ascoli.

"Per questa edizione del premio abbiamo pensato ad Antognoni perché nei nostri occhi c’è ancora quel meraviglioso gol a pochi minuti dalla fine della partita con il Brasile. Allo stesso tempo custodiamo il ricordo di quell’incredibile gesto di generosità che portò Antognoni a cercare comunque il terzo gol, a partita vinta con la Polonia, che gli costò l’infortunio che gli impedì di prendere parte alla finale del Bernabeu e di alzare la coppa al centro del campo", spiega Carlo Polci, presidente provinciale dell’associazione Ansmes protagonista dell’evento.

"La bravura di Antognoni, seppur compensata dal titolo mondiale, non fu gratificata dalle varie circostanze" aggiunge il presidente di Ansmes.

Carlo Polci farà gli onori di casa durante la cerimonia di premiazione del campione di calcio, insieme al presidente nazionale delle Stelle, Francesco Conforti. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura sportiva nelle sue forme più autentiche quali passione, eticità e insegnamento. In questo ambito il comitato provinciale di Arezzo ha istituito il premio per ricordare e valorizzare un’impresa sportiva di altissimo rilievo che, seppur con il prestigiosissimo riconoscimento della vittoria della Coppa del Mondo, non vide, nei fatti, pienamente colmato il grande impegno e il grande valore profuso dall’atleta.

Un riconoscimento da parte dell’Ansmes regionale andrà anche alla professoressa Simona Burzagli per la sua lunga attività a favore dello sport e dei minori. Alla manifestazione prenderanno parte, oltre a Giancarlo Antognoni, Carlo Polci e Francesco Conforti, l’assessore allo sport Federico Scapecchi, il consigliere provinciale Simon Pietro Palazzo, il presidente regionale Ansmes Salvatore Vaccarino e il delegato provinciale del Coni Alberto Melis.

Saranno presenti anche rappresentanti dei Viola Club della provincia.

Prevista, infine, la presenza in sala e anche alla Giostra di Ciccio Graziani, compagno di squadra di Antognoni in quella Nazionale vincente e tuttora amatissima dagli italiani.