Antiquaria, il bilancio è positivo. Seimila visitatori in due settimane. Bene anche le vendite di opere

Il bilancio di Cortonantiquaria sorride: oltre 6 mila visitatori nelle due settimane di apertura e numerose vendite, anche prestigiose, per gli antiquari presenti alla manifestazione. Tra queste spicca l’acquisto di una antica parure di corallo mediterraneo rosso e oro formata da collana, orecchini, bracciale e spilla del XIX secolo venduta nello stand Fabbri Arte di Mantova la cui richiesta di acquisto era di 30 mila euro. Cala così il sipario sulla manifestazione che ha tenuto viva la città etrusca dal 23 agosto a domenica 8 settembre. Diciotto gli antiquari che fra Italia e Spagna hanno partecipato a questa edizione con opere e oggetti di grande pregio e fattura. "Per noi antiquari è un lavoro di continuo studio, - conferma Furio Velona direttore artistico della manifestazione - di continua ricerca per trovare rarità, oggetti che possano sorprendere e far sentire parte di qualcosa che è un passato anche molto lontano. È un piacere trovare a Cortona tanti visitatori attenti, che chiedono di raccontare le storie delle opere esposte, che dimostrano competenza e passione, e che in questa edizione hanno acquistato con piacere numerose opere di pregio e rarità". Cortonantiquaria è stata promossa dal Comune di Cortona con l’organizzazione di Cortona Sviluppo, e si è avvalsa del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità. "Sempre più completa è l’iniziativa dell’estate cortonese, che avvicina il pubblico contemporaneo alle meraviglie del passato -commenta il sindaco Luciano Meoni - abbinando alla mostra antiquaria iniziative serali e conferenze che richiamano sul territorio visitatori da tutta Italia ma anche, tradizionalmente, dall’estero". Tra le chicche della Cortonantiquaria anche la collaterale dedicata "Il mestiere delle armi" con oggetti provenienti dai caveau del Museo Maec. "La mostra collaterale ispirata al film di Ermanno Olmi "Il mestiere delle armi", oltre a molta musica, teatro, approfondimenti, hanno portato a Cortona un numeroso pubblico sensibile a ciò che oggi noi reputiamo il Bello. È la nostra cultura, sono le nostre radici. Ed è, qui a Cortona, continuità". Già fissate le date del prossimo anno: dal 23 agosto al 7 settembre 2025. "Molti mesi di organizzazione significano portare qualità, ed è questo che con entusiasmo noi facciamo a Cortona", ha sottolineato Fabio Procacci presidente della Cortona Sviluppo. "Perché qui, nel chiostro del Sant’Agostino, passano oggetti che sono ricordi, storie, lavoro e creatività. Tutto questo si può avere solo con l’ausilio del tempo, ed è per questo che ci mettiamo subito al lavoro per l’edizione 2025".