Antiquaria, debutto di primavera. Sfida con Parma e l’incognita meteo. Alberghi: occupate 8 camere su 10

È l’Antiquaria che apre le porte alla primavera, quella che anticipa le edizioni più gettonate nel salotto della città, tra Piazza Grande, via Cavour, piazza San Francesco e via Ricasoli.

Sullo sfondo la buona crescita della Fiera nel tempo ma anche la concomitanza con Parma, l’esigenza di allargare il numero degli espositori, se necessario anche mettendo mano al percorso, il "peccato" che non si sia riproposto neanche quest’anno la fiera straordinaria del 25 aprile malgrado il calendario lo avrebbe consentito. E ancora: la necessità che si rimetta mano all’illuminazione non solo per l’esperimento delle fiere notturne d’estate ma anche perchè d’inverno ci sono zone che dopo le 16 precipitano nel buio. Sollecitazioni che arrivano dagli espositori ma tornano pure nei commenti degli appassionati che all’Antiquaria sono abbonati per amore da anni. Così come il potenziamento dell’asse via Cavour-piazza della Badia; piazza diventata la Cenerentola del percorso en plein air da quando gli artigiani sono stati trasferiti in Sant’Agostino, senza peraltro riuscire a far decollare un altro "pezzo", molto particolare, del puzzle espositivo. Infine, sul tavolo di lavoro resta la limitazione al vintage lungo il percorso, riducendo la sfilza di banchi che da piazza della Libertà fino a via Cesalpino e non solo, provano ad allargarsi a macchia d’olio. Magari rimettendo mano al regolamento. E in ultimo, l’idea della spunta on line al posto di quella "fisica" per l’assegnazione degli spazi fino al ritorno delle aste Ci puntano gli espositori, ci lavora l’assessore Simone Chierici. Intanto oggi l’Antiquaria di marzo debutta a braccetto di un meteo che non promette sole. Ma si sa, il fascino dell’appuntamento aretino è un richiamo irresistibile per un weekend nella città che si appresta a celebrare Giorgio Vasari e sta facendo il pieno di turisti con gli affreschi di Piero da ammirare sui ponteggi, a tu per tu con il capolavoro sotto ripulitura. Numeri positivi sulla presenza dei turisti negli alberghi: 83 per cento di camere prenotate. Il meteo è solo un dettaglio.

Lucia Bigozzi