Antiquaria, boom di turisti tra vuoti e troppa modernità Buoni affari e vip in centro

AREZZO

Giri l’angolo e ti ritrovi nella scena di un film da Oscar, girato in città. Ci arrivi seguendo il filo di una voce bellissima che s’impone sul timbro di quelle che si accavallano tra i banchi. Quella voce fa silenzio tutt’intorno e richiama persone che si fermano ad ascoltare. Abito lungo in raso color champagne, acconciatura biondo platino in stile anni Quaranta. Lei canta "La vita è bella" ed è subito magia. Rivedi le scene, proprio lì, tra il Corso e piazza San Francesco e tutto sprofonda nell’armonia.

La Fiera è anche questo, è sorpresa, stupore. Accade ancora: stavolta davanti al loggiato vasariano che apre la vista su Piazza Grande. C’è un’artista dai capelli rossi, con il suo blocco di carta e il carboncino intenta a ritrarre il volto di una donna in posa: sorridono mentre parlano, quasi fuori dal via vai dei visitatori. Poi cambi direzione e ti ritrovi a un passo da Filippa Lagerback e il marito Daniele Bossari, coppia simbolo dello star system televisivo. Un giro in Piazza Grande con pranzo in uno dei ristoranti, tutti affollatissimi.Poi un selfie postato sui social.

"È sicuramente una delle migliori fiere di agosto alle quali ho partecipato", sentenzia un antiquario dietro il suo banco di libri e cartoline d’epoca. Lui è un veterano, impossibile che faccia cilecca nel bilancio della domenica. Basta camminare tra le vie del centro per capirlo: a dispetto del meteo e delle vacanze, i visitatori non hanno disertato l’appuntamento. In larga parte stranieri: americani, tedeschi, olandesi, francesi e spagnoli.

"Ne prendiamo due, ci fa lo sconto?" domanda un signore con a fianco la moglie, impegnato nella trattativa con un antiquario in piazza San Francesco. Domanda ricorrente tra i 204 banchi dell’Antiquaria agostana, forse il periodo dei saldi amplifica l’aspettativa di un buon acquisto.

Davanti alla Pieve "imbrigliata" nei ponteggi che ne trasfigurano il "volto", un uomo sulla settantina sembra una statua di sale: è immobile davanti a uno specchio, impugna la macchina fotografica come un’arma per fare centro. Attende l’attimo per fissare nell’obiettivo la sua immagine riflessa. La Fiera è anche questo.

In via dell’Orto i visitatori si soffermano sui dettagli di un quadro per poi scivolare in piazza del Comune dove la gente si ritrova attorno agli oggetti d’epoca. Non tutti, per la verità: stonano i banchi con abiti vintage e perfino camice hawaiane (pure ieri i cartelli fluo lo ricordavano), o le esposizioni di bigiotteria modernissima che poco hanno a che fare con il passato. C’è perfino chi vende mantelle in cachemire, sotto al gazebo davanti all’Archivio di Stato. Non proprio in linea con lo spirito della Fiera che riprende il suo passo in Piazza Grande, nonostante i "vuoti" sopratutto nella parte centrale. Si sa, ad agosto può accadere ma tutto sommato a colmare il gap ci hanno pensato i turisti: tante famiglie anche dal nord Italia e molti dalla Campania. È un tuffo in un mondo che ogni mese la città sa rivivere e proporre a chi arriva da fuori. Antiquari soddisfatti: buoni affari nonostante il weekend agostano.

Adesso si guarda a settembre, una delle edizioni clou del calendario dell’Antiquaria. È la più ricca, la più identitaria perchè coincide con la Giostra del Saracino. Tra una manciata di settimane, sarà tutto un altro spettacolo.

Lucia Bigozzi