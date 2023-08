Antichi mestieri a scuola Appello degli artigiani "Vanno insegnati in classe"

"Raccontiamo i nostri mestieri nelle aule scolastiche e trasferiamo le competenze in attività di laboratori con esperti". E’ questo l’appello ai casentinesi di Marcello Bernardini, presidente di Cna Casentino, preoccupato per il tracollo registrato nel territorio in termini di numero di aziende artigiane, passate in provincia di Arezzo dalle 9923 del 2019 alle attuali 9587 ed in Casentino da 1052 alle attuali 976, con 76 aziende che in poco tempo hanno chiuso i battenti. "Preservare e valorizzare l’artigianato, farlo conoscere ai giovani, a partire dagli studenti, sostenere la trasmissione delle competenze, coinvolgendo gli imprenditori, promuovere il territorio puntando sul turismo esperenziale – ha dichiarato Bernardini - vogliamo entrare nelle scuole con i nostri artigiani, per far conoscere le nostre attività fin delle scuole medie e raccontare in prima persona chi è e cosa fa l’artigiano, un mestiere che non è né vecchio né in estinzione, ma che coniuga tradizione, aggiornamento professionale, innovazione, competenze, flessibilità". Bernardini ha voluto sottolineare l’importanza di promuovere laboratori e corsi per dare ai giovani nuove opportunità.

"La formazione sul campo è fondamentale per tramandare le competenze alle future maestranze – ha aggiunto Bernardini - l’impegno in vallata del nostro associato Roberto Pertichini che mette a disposizione la sua esperienza per formare nuove leve, è un segnale importante da cui partire per coinvolgere artigiani di diverse attività, appassionare i ragazzi e orientarli verso un futuro inserimento nel mondo dell’artigianato, in collaborazione con la scuola, le imprese, gli enti e le istituzioni locali".

E sul territorio qualcosa da tempo si sta muovendo se pensiamo alla Scuola di Arti e Mestieri inaugurata da poco a Pratovecchio Stia e alle Officine Capodarno, che sempre a Stia ormai da anni, organizzano laboratori e corsi proprio per indirizzare i giovani verso nuove opportunità lavorative sul territorio. "Senza contare – ha concluso il presidente Bernardini – che il successo nella nostra vallata del turismo esperienziale legato all’artigianato dimostra la capacità attrattiva di un settore legato alle più antiche tradizioni locali. Sono sempre più numerosi i visitatori anche stranieri che sperimentano attività di laboratorio su arti e mestieri associate ad itinerari artistici e paesaggistici di prim’ordine in Casentino".