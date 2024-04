Antiche tradizioni da riscoprire. Serie di incontri con gli alunni sulle eccellenze della vallata

di Sonia Fardelli

Vivere con quello che il proprio territorio è in grado di offrire, riscoprendo i valori della ruralità. Con una sorta dal "campo al piatto" che vuole educare bambini e cittadini ad un consumo consapevole che sappia premiare le eccellenze della propria vallata e le professioni che a questi prodotti sono legate. E’ questo l’obiettivo di una serie di incontri studiati per le scuole di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo. Il primo incontro si è già tenuto nella scuola primaria del Corsalone e rientra nel più ampio progetto finanziato dal Bando Borghi, per la sensibilizzazione al consumo responsabile e sostenibile, alla cultura del territorio e ai mestieri e alle professioni che ne derivano. Il progetto intende stimolare, non solo i più piccoli, ma in generale tutti i cittadini di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo, a promuovere e vivere in linea con i principi culturali legati alla ruralità e alla responsabilità. Sono previsti interventi in entrambi i comuni per la scuola e la comunità intera. Riguardo alle azioni previste in ambito scolastico, che appunto hanno già preso il via nella scuola primaria del Corsalone, puntano a sensibilizzare la fascia 6-12 anni al consumo responsabile e sostenibile, alla cultura del territorio ed alle professioni e mestieri che ne derivano. In particolare sono previsti degli incontri "dal campo al piatto" fra le classi delle scuole elementari ed i produttori, assistiti da personale specializzato. Incontri basati sulla "favola del cibo", con un concorso relativo alla creazione di un racconto che abbia per oggetto i prodotti del territorio e che verrà raccontato con un podcast. Infine è in programma uno spettacolo sul cibo con i bambini delle scuole coinvolte. Ma gli studenti non saranno gli unici ad essere coinvolti nel progetto. L’obiettivo è anche quello di far sì che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale sia un sentimento condiviso della comunità residente. In modo particolare tramite questo intervento si vuole stimolare i cittadini dei due comuni a promuovere e vivere in linea con i principi culturali legati alla ruralità e alla responsabilità, rendendo i territori più attrattivi anche verso i futuri residenti che scelgono l’area inseguendo un’idea