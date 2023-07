Antenna telefonica alle Ville. Il Comune di Terranuova ha chiesto chiarimenti ad Arpat

Arezzo, 03 luglio 2023 – “L’autorizzazione o meno per l’installazione di un’antenna telefonica dipende per legge dal parere di Arpat, quale ente competente in materia”. Interviene così l’assessore all’urbanistica del Comune di Terranuova, Luca Trabucco, in relazione alla vicenda dell’antenna telefonica alle Ville. “Al fine di farsi portavoce delle istanze della cittadinanza – ha aggiunto – come amministrazione abbiamo richiesto chiarimenti ad Arpat, al fine di avere riscontri su tutti gli aspetti ambientali che ricadono sull’intervento”. “All’ufficio tecnico del nostro Comune – ha proseguito – al momento è stata presentata da privati una pratica edilizia su terreno privato che comporta la realizzazione della piattaforma in cemento e la messa in opera del palo di ancoraggio, attività per la quale non esiste possibilità di diniego”.

“La normativa di settore delle antenne di comunicazione – ha concluso l’assessore Trabucco – è complessa e prevaricante sulla potestà comunale perché vengono considerate infrastrutture strategiche, rimane però il nostro impegno istituzionale a rappresentare le istanze al fine di pervenire ai necessari chiarimenti”. Intanto Nel prossimo consiglio comunale di San Giovanni Valdarno il capogruppo del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi presenterà all’amministrazione Vadi una interrogazione per sapere se è a conoscenza dell’installazione di un ripetitore di telefonia mobile al confine con il comune. Pierazzi ha ricordato di essere stato interpellato da alcuni cittadini sangiovannesi che abitano in prossimità della frazione Le Ville Madrigale di Terranuova Bracciolini, preoccupati per quanto sta accadendo.

" Nei giorni scorsi, sui mezzi di informazione, è infatti uscita la notizia dell’avvio dei lavori per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile, di altezza superiore ai 50 metri, proprio al confine con il comune di San Giovanni Valdarno. “Successivamente – ha aggiunto Pierazzi – ho incontrato alcuni firmatari della petizione in quanto si ritengono preoccupati per le dirette, immediate e gravi conseguenze per la salute pubblica derivanti da questa installazione. Quello che i promotori della petizione chiedono alla loro amministrazione comunale è maggiore informazione su quanto sta accadendo. Non si sentono tutelati e per questo hanno indirizzato la petizione sia al sindaco di Terranuova Bracciolini sia all’Arpa Toscana, per comprendere se ci siano i requisiti di legge per l’installazione di un’antenna vicino alle loro abitazioni. Ovvio che la messa in funzione dell’opera porterebbe anche una imprevista e immediata svalorizzazione immobiliare dell’intera area tutta a carico delle famiglie che lì ci abitano”, ha concluso Pierazzi, che in qualità di coordinatore provinciale del movimento ha fatto appello anche all’amministrazione terranuovese affinché si adoperi per ascoltare i cittadini residenti nella frazione de Le Ville Madrigale.