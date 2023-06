Antenna di telefonia mobile a San Giovanni, preoccupazione dei cittadini

Continua a far discutere l’antenna per telefonia mobile che verrà costruita alle Ville Madrigale. Ad intervenire stavolta è il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale di San Giovanni, Tommaso Pierazzi, che presenterà un’interrogazione nella prossima seduta del parlamentino per sapere se l’amministrazione comunale sia a conoscenza dell’installazione. Sì, perché il ripetitore della Wind Tre sorgerà nelle vicinanze della frazione di Terranuova, che confina però con il comune sangiovannese. Su entrambi i territori i cittadini hanno infatti espresso forte preoccupazione per i potenziali danni alla salute pubblica che potrebbe provocare tale infrastruttura. "Sono stato interpellato - ha spiegato Pierazzi - da alcuni cittadini sangiovannesi residenti in prossimità della frazione Le Ville Madrigale di Terranuova Bracciolini, preoccupati per quanto sta accadendo.

Nei giorni scorsi la cittadinanza locale ha appreso dalla stampa l’avvio dei lavori per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile, di altezza superiore ai 50 metri, proprio al confine con il comune di San Giovanni Valdarno". Il gruppo di residenti, che non si sente tutelato, ha deciso poi di mobilitarsi lanciando una petizione indirizzata al Comune di Terranuova Bracciolini e ad Arpat per comprendere se sussistano tutti i requisiti per mettere in funzione l’apparecchiatura in prossimità delle abitazioni. "Successivamente - ha proseguito l’esponente pentastellato - ho incontrato alcuni firmatari della petizione in quanto si ritengono ‘preoccupati per le dirette, immediate e gravi conseguenze per la salute pubblica derivanti dalla suddetta installazione’. Quello che i promotori della petizione chiedono alla loro amministrazione comunale è maggiore informazione su quanto sta accadendo.

Ovvio che la messa in funzione dell’opera porterebbe anche una imprevista e immediata svalorizzazione immobiliare dell’intera area tutta a carico delle famiglie che lì ci abitano. In qualità di coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle - ha concluso - faccio appello anche all’amministrazione terranuovese affinché si adoperi per ascoltare i cittadini residenti nella frazione delle Ville Madrigale". Da parte della giunta terranuovese, c’è l’impegno a tenere la situazione monitorata. Certo è che adesso il fronte degli scontenti si sta allargando anche ai territori limitrofi.