Antenna contestata, il comitato stasera entra in consiglio comunale

ANGHIARI

La vicenda del ripetitore della telefonia mobile lungo la strada per il Santuario della Madonna del Carmine approda questa sera in consiglio comunale ad Anghiari. All’ordine del giorno della seduta, che inizierà alle 21, c’è infatti la discussione dell’interrogazione presentata dai capigruppo di minoranza, Mario Checcaglini e Danilo Bianchi, che oltre a dichiararsi contrari alla scelta logistica della località "la Gattina" invitano l’amministrazione comunale redigere uno specifico piano di localizzazione dei tralicci, che tenga in considerazione l’impatto ambientale su scorci di particolare interesse paesaggistico. Prevista in sala la presenza di esponenti del comitato "No antenna", presieduto da Fabrizio Scartoni (nella foto), che nel frattempo ha scritto anche al presidente della Regione Eugenio Giani, ricordando come sia stato realizzato un "orribile" basamento in cemento e come i lavori siano stati bloccati dall’intervento dei cittadini che hanno raccolto firme.