"Antei delle. Meraviglie" all’ultimo atto

PRATOVECCHIO

Si chiuderà domenica la rassegna di Teatro, indirizzata a ragazzi e ragazze "Antei delle Meraviglie" curata da Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Pratovecchio e Stia. L’ultimo appuntamento della rassegna, che ha animato nel periodo natalizio il teatro degli Antei, andrà in scena alle 16,30 e sarà "Hansel e Gretel" della Compagnia Popolare d’Arte. Lo spettacolo rientra nell’ambito del format musicale-teatrale "Fiabe Jazz" dedicato a grandi e piccoli e basato sull’improvvisazione intorno a fiabe note e meno note. Il progetto ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi, accompagnati da attori e musicisti, vuole trasportare adulti e bambini nel mondo della fantasia, partendo da un palco semivuoto. Utilizzando pochi oggetti, faranno rivivere attraverso situazioni esilaranti la celebre fiaba dei fratelli Grimm. L’idea portante di questo progetto è l’imprevisto, inteso come coinvolgimento diretto del pubblico, tra giochi d’immagini, suoni e parole, senza però mai perdere di vista il tema principale.

La particolarità dello spettacolo che ha già riscosso un grande successo, risiede nella sua natura jazz, che lo rende unico nel suo genere, facendo riscoprire in una chiave completamente nuova ed originale, la famosa fiaba di Hansel e Gretel.

Un format brillante ed imprevedibile in cui musica e racconto si intrecciano, coinvolgendo direttamente il pubblico, spostando l’accento sull’importanza della creatività come mezzo che va oltre ogni imprevisto. Un cartellone ricco di eventi, quello proposto dal Teatro degli Antei, che proseguirà sabato 27 gennaio con l’"Omaggio al Musical", a cura dell’Orchestra da camera fiorentina.