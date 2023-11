Anno di grandi soddisfazioni per il Gs Avis Montevarchi

Arezzo, 13 novembre 2023 – E' stato un 2023 da incorniciare per il Gs Avis Montevarchi, che in prossimità della fine dell'anno ha tracciato un bilancio dell'attività svolta da gennaio ad oggi. La parola d'ordine è stata infatti "cicloturismo", che il Gruppo Sportivo ha inteso come un modo per promuovere la donazione del sangue e il territorio del Valdarno. Undici mesi impegnativi, ma di grandi soddisfazioni. Dal tour promozionale in giro per l’Italia con protagonista la Tuscia, luogo incantevole contraddistinto da parchi misteriosi, ville fiabesche e palazzi suggestivi all’attività costante degli atleti impegnati da marzo a settembre tra Toscana, Umbria e Marche nelle prove del Circuito Terre d'Etruria.

“Con il cicloturismo abbiamo la libertà di scoprire a passo lento territori che in auto vediamo ma non conosceremo mai veramente - ha detto Fulvio Perini, del direttivo Gs Avis - E con il cicloturismo facciamo conoscere il nostro Valdarno a tanti con la nostra stessa passione!”"Con la cicloturistica Avis Città di Montevarchi abbiamo poi proposto una vera cicloturistica, facendo transitare e sostare i ciclisti nei due borghi più belli d'Italia che abbiamo in Valdarno, Castelfranco-Piandiscò e Loro Ciuffenna – ha aggiunto il presidente Franco Tofanelli - Toccando tutti gli otto comuni c’è stato importante messaggio di unione per la promozione del nostro territorio.”

E ieri a Bibbiena, al Teatro Dovizi, si è tenuta la premiazione. Due atleti del Gs Avis Montevarchi, Luca Giovannoni e Tommaso Dilaghi si sono classificati al primo posto in ex aequo. Tre premi speciali sono stati poi assegnati a Santino Pesucci, Giorgio Scarnicci e Paolo Agmolucci ed è stata premiata anche la squadra che si è classificato al 10° posto su 172 Società che hanno partecipato al Circuito Terre d'Etruria. Prossimo appuntamento al 26 novembre per il pranzo sociale con gli atleti, le loro famiglie e gli sponsor. In quell'occasione saranno annunciate le novità per il 2024. Insomma, una bella realtà del Valdarno, che unisce la pratica sportiva alla sensibilizzazione alla donazione. C’è sempre bisogno di sangue, non solo nel periodo estivo, ma in tutto il corso dell’anno. L’attività del Gs Avis è strettamente collegata a quella dell’associazione, presieduta dal presidente Calafiore, che anche quest’anno ha visto una crescita delle donazioni.