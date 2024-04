Anniversario dell’Eccidio di Vallucciole

PRATOVECCHIO

Nel ricordo dell’Eccidio di Vallucciole, nell’80esimo anniversario, il Comune di Pratovecchio Stia organizza per oggi una serie di iniziative con l’obiettivo di coinvolgere scuole, associazioni e singoli cittadini in eventi dedicati alla valorizzazione della memoria dei fatti avvenuti tra l’8 settembre 1943 e il 21 settembre 1944. La giornata si aprirà alle ore 9,30 con la Camminata della memoria da Molin di Bucchio a Vallucciole con la partecipazione degli studenti dell’I.C. Alto Casentino e contenuti storici a cura di Luca Grisolini (nella foto), autore del volume "Strage di Vallucciole. 1944-Storia e memorie" pubblicato nel 2017 dal Consiglio regionale della Toscana. Alle 15,30 cerimonia di commemorazione con messa in suffragio delle vittime celebrata dal vescovo di Fiesole Stefano Manetti nella chiesa sacrario di Vallucciole.Le celebrazioni proseguiranno nell’auditorium delle Officine Capodarno dove alle ore 17,15 è in programma il convegno "Vallucciole 80 anni dopo. Nuove prospettive e nuovi linguaggi di ricerca, valorizzazione e giustizia" a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri.

La giornata si concluderà al teatro comunale di Stia (ore 21,15) con la rappresentazione teatrale "108-Vallucciole, un’orazione civile", rilettura di una delle pagine più drammatiche della storia del Casentino, prodotto della compagnia teatrale Nata con testi e regia di Alessandra Aricò. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Una giornata ricca di eventi per ricordare l’eccidio di Vallucciole.

S.F.