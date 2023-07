Arezzo, 10 luglio 2023 – Anna Visibelli centra il pass per i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. L’aretina, cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo e tesserata per l’Atletica Firenze Marathon, è riuscita nell’impresa di rientrare nel ristretto novero delle dodici finaliste nel salto in lungo che sabato 29 e domenica 30 luglio potranno contendersi il tricolore nella pugliese Molfetta.

L’appuntamento decisivo per la qualificazione è stato il Challenge Assoluto su Pista di Modena che ha configurato un confronto di altissimo livello tra atleti da tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Visibelli è riuscita a centrare un risultato particolarmente positivo con una prestazione di 6.17 metri che, oltre ad avvicinare il suo record personale, è valsa la medaglia di bronzo, la conferma tra le migliori saltatrici italiane e l’accesso alle finali nazionali.

L’atleta continuerà ora ad allenarsi sulle piste dello stadio di atletica di Arezzo insieme al tecnico Paolo Tenti con l’ambizione di migliorare il piazzamento conseguito a febbraio ai Campionati Italiani Assoluti Indoor dove, con 5.91 metri, si piazzò al settimo posto tricolore.

Il Challenge Assoluto su Pista di Modena ha visto la presenza anche di Chiara Salvagnoni che, da anni ai vertici nazionali del getto del peso, ha registrato un lancio di 12.34 metri al di sotto delle proprie potenzialità che è valso il dodicesimo posto finale e con cui non è riuscita a ottenere l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti.

«L’atletica aretina - commenta Gloria Sadocchi, dirigente e allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, - sarà ancora una volta presente alla massima manifestazione nazionale estiva. Ci congratuliamo con Anna Visibelli per l’impegno, la passione e la dedizione che hanno permesso di conseguire una prestazione di assoluto livello nazionale con cui potrà nuovamente essere tra le poche atlete in gara fino all’ultimo per il tricolore.

Questa prestazione, inoltre, conferma l’eccellenza della scuola di salti dell’Alga Atletica Arezzo».