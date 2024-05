E’ stata inaugurata ieri la mostra di Anna Trzuskolas alla Sansepolcro Art Gallery. L’artista si è interessata fin da bambina a tutte le forme d’arte. Si è esibita in concerti, ha pubblicato uno studio su "Musica e linguaggio nel pensiero di J. Jacques Rousseau". Si è avvicinata alla pittura come forma di svago. Parliamo di Anna Trzuskolas, la pittrice che ieri ha inaugurato la sua personale a Sansepolcro Art Gallery, la realtà espositiva aperta da Marcello medici e Stefano Vannini. Dopo la sua partecipazione a "Puccini & Friends", la collettiva di dodici creativi organizzata con l’omonima associazione valtiberina, l’artista monterchiese propone ora una serie di opere di varia ispirazione, alcune in omaggio a grandi pittori, altre espressione di pura fantasia, tutte legate fra loro da un sentimento poetico spiccato e personalissimo, espresso attraverso un gusto originale di accostamenti cromatici: uno sguardo emotivo il suo, quindi, su una realtà umana e naturale trasfigurata attraverso la poesia per immagini che caratterizza il lavoro di Anna, la cui sensibilità così particolare è testimoniata dalla particolare grazia compositiva dei suoi lavori. La mostra prosegue fino all’8 giugno.