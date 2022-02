Anna piange per il padre "È sotto i bombardamenti"

di Federico D’Ascoli "Sento mio padre ogni ora, praticamente. Nessuno ha dormito stanotte, nessuno sa cosa sta accadendo realmente: c’è tanta angoscia. Si sentono bombe e spari, le famiglie si chiudono dentro casa". Anna Safroncik è nata a Kiev ma da quando ha 12 anni vive in Italia. È cresciuta ad Arezzo anche se adesso vive a Roma, sua madre Lilia Chapkis è un’ex ballerina classica e ha una scuola di danza in via Benedetto Varchi. Da giorni tiene informati i suoi seguaci sui social network e condivide la sua angoscia per la sorte del padre, il professore universitario e tenore Eugenio Safroncik che si trova ancora nella capitale ucraina martoriata dai bombardamenti russi. Ieri pomeriggio Lilia Chapkis ha parlato alla manifestazione contro la guerra in piazza San Jacopo e ha commosso tutti con le sue parole toccanti che raccontano le situazioni atroci che provoca il conflitto iniziato qualche giorno fa: "Questa mattina a Kiev hanno bombardato a pochi metri da casa del mio ex marito, padre di mia figlia Anna. Hanno colpito un piccolo centro sanitario per minori. Un bambino è morto. Sono sconvolta per quello che sta accadendo nel mio Paese". Chapkis è stata 17 anni esponente di spicco del corpo di ballo del Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev e poi di quello di Odessa prima di diventare ballerina solista ed esibirsi nei più famosi teatri del mondo. "Abbiamo parenti anziani, che non riescono a raggiungere i bunker e che restano ad aspettare eventuali bombe in casa – ha continuato la mamma di Anna – in Ucraina sta finendo tutto, il carburante per poter fuggire e il cibo, visto che i negozi, per lo più piccole botteghe di quartiere, stanno chiudendo". Ci ha pensato Safroncik, attrice di film e fiction di successo come "C’era un cinese in coma", "Centovetrine" e ...