Animali selvatici e agricoltura

La Pro Loco del Trebbio ha organizzato per oggi, meteo premettendo, la Festa degli Agricoltori, che oltre che per il piacere di stare insieme costituisce anche un serio momento di riflessione sul futuro del comparto. Alle 10.30, infatti, nella sala parrocchiale si terrà la conferenza-dibattito avente per tema la possibile convivenza tra fauna selvatica e agricoltura professionale con il professor Andrea Alberti, insegnante all’istituto professionale Fanfani-Camaiti di Pieve Santo Stefano. Seguirà alle 13 il pranzo all’agriturismo Il Trebbio con prodotti a chilometro zero.