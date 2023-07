Anghiari: si immerge in un laghetto e non riaffiora

Anghiari (Arezzo), 16 luglio 2023 – I vigili del fuoco di Arezzo, con il gruppo sommozzatori, stanno cercando di individuare il corpo di un aretino di 43 anni, che non è più riaffiorato dopo un'immersione. L'allarme è scattato intorno alle 12 ad Anghiari (Arezzo), in una golena del Tevere, un laghetto-cava, dove l’uomo, con tutta probabilità in cerca di refrigerio dal caldo torrido di questi giorni, si era immerso questa mattina. Sul posto i mezzi del 118, i carabinieri di Sansepolcro (Arezzo) e i vigili del fuoco con squadra di terra, Elisoccorso Drago e corpo dei sommozzatori. Attualmente le ricerche sono ancora in corso.

(Notizia in aggiornamento)