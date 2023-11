Anghiari Dance Hub, weekend con i giovani coreografi selezionati

Sarà un momento di visibilità importante quello che si terrà, oggi e domani ad Anghiari per i giovani coreografi selezionati da Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza. Dopo i seminari di Marigia Maggipinto, Maja Hriešik, Matteo Fargion, Marco Valerio Amico, Elena Lamberti, Luca Ricci, Andrea Merendelli e Gianni Staropoli i coreografi selezionati dal bando, Pierandrea Rosato, Simone Lorenzo Benini, Manuela Victoria Colacicco, Massimo Monticelli incontreranno il pubblico e gli operatori ad Anghiari. L’incontro pubblico previsto offrirà l’opportunità di un confronto fra i direttori artistici dei più importanti festival nazionali, artisti, addetti ai lavori e coreografi per arricchire ulteriormente questo percorso formativo. La due giorni si aprirà stasera alle 20.30, al Teatro di Anghiari, con light leaks from a black moon, coreografia e regia di Pierandrea Rosato che lo interpreta assieme a Edoardo Fumagalli e Reika Shirasaka. Light leaks from a black moon è il viaggio dentro un teatro, arsenale di apparizioni, luogo di incubi e sogni. Il tentativo di registrare le alterazioni del reale è l’azione strutturante che si sviluppa per mano di un osservatore intrusivo che interferisce con il luogo, osservando la manifestazione di due entità notturne che si presentano in uno stato di fratellanza comune come fossero ologrammi di sublimazioni emozionali. Il progetto successivo, (E poi entrarono i cinghiali) è ideato e diretto da Simone Lorenzo Benini che ne cura la coreografia e lo interpreta assieme a Miriam Budzáková. (E poi entrarono i cinghiali) è un urlo, liberatorio ed eccessivo, che dalle profondità del polmone corre lungo la trachea, invade le corde vocali e muta. Dopo l’incontro di approfondimento fra gli artisti di ADH e gli ospiti e il pubblico presente ad Anghiari, che si terrà all’Ex Mattatoio dalle 10 gli spettacoli riprenderanno alle 20,30 di domani con Kontakte, coreografia di Manuela Victoria Colacicco, interpretato da Martina Di Prato e Giacomo Graziosi.