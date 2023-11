Anghiari Com’era, i film. Il teatro amatoriale in scena

Domenica in scena tra film e teatro amatoriale. Anghiari Com’era nei due documentari inediti su Anghiari in arrivo oggi domenica 12 novembre alle 17,30 al teatro dei Ricomposti. Anghiari ha vissuto cambiamenti sociali e storici, che non hanno (apparentemente) alterato la sua struttura medievale. Cercando negli archivi e nelle videoteche, sono venuti alla luce due documentari, uno del 1960 e uno del 1980. Prodotti che mostrano straordinarie e inedite immagini di un piccolo e affollato borgo uscito dal dopoguerra ma non dall’oblio a cui l’aveva costretto la fine del governo Mediceo. Per i Medici, Anghiari era la città simbolo, il feticcio da dove tutto era cominciato nel 1440: la Toscana, il Granducato e il Rinascimento. Poi, chi è venuto dopo (I Lorena, Napoleone il Regno e il Fascismo) l’hanno fatta sprofondare nell’anonimato. Il Premio di Cultura, la fondazione dell’Istituto d’Arte e le botteghe dei restauratori anghiaresi, sono i protagonisti di questa rinascita, insieme a un istituto di credito meso in piedi dall’instancabile impegno di agricoltori e artigiani.

Immagini bellissime e rare. Ingresso 5 euro. Prosegue la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Ben sette quest’anno gli spettacoli previsti nell’ambito del XXIV Concorso di Teatro Amatoriale: oggi domenica 12 novembre alle 16, a portare sul palcoscenico "Le Prenom (cena tra amici)", di M. Delaporte e A. De La Patelliere, per la regia di Valentina Usuelli e Nicoletta Colombo. La serata di premiazione degli spettacoli in concorso di svolgerà il 26 novembre alle 16. La rassegna prosegue domenica 19 novembre, sarà la volta di "Chocolat", testo e regia di Roberta Costantini e Marco Marino. Sarà il Teatro Bresci di Padova, sabato 25 novembre, a portare sul palco "L’Amore violento" (spettacolo fuori concorso ad ingresso libero promosso dall’Amministrazione comunale di Civitella), adattamento e regia di Anna Tringali. Infine, la Compagnia dei Rebardò di Roma, per la serata di premiazione, domenica 26 novembre, interpreterà "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi", di R. Galli e A. Capone, per la regia di Enzo Ardone.

Si prosegue domenica 3 dicembre con lo spettacolo "Ridarelli", di Roody Doyle, di e con M. Boncompagni e A. Bucciantini dell’Associazione Mega+Mega, liberamente tratto da "Il trattamento Ridarelli".