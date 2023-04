Angela Lauretta è il nuovo vicario del Questore

Arezzo, 18 aprile 2023 – Nuovo vicario del questore è Angela Lauretta.

Nata a Siracusa nel 1967, laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche è nei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato dal 1988. Nel suo percorso professionale ha ricoperto prestigiosi incarichi tra i quali la dirigenza del Commissariato di Pachino, la vice dirigenza della Squadra Mobile di Siracusa e, dal 2006 al 2014, a Roma, la responsabilità delle sezioni Antidroga e Contrasto alle organizzazioni dedite al traffico di migranti presso il Servizio Centrale Operativo (SCO).

Nel 2014 assume la dirigenza della Squadra Mobile di Venezia e dal 2017 entra nel circuito dei Gabinetti di Polizia Scientifica, prima come Dirigente regionale per la Lombardia e successivamente come Dirigente del Gabinetto Interregionale del Lazio e l’Umbria di Roma.

Lauretta sostituisce nell’incarico di vicario Paola Liaci, destinata a Ravenna, alla quale il Sig. Questore formula i più sinceri auguri.