Andreini lascia il seggio a Bricca: cambio al femminile a Sansepolcroterzoavvicendamento

Terzo avvicendamento in meno di due anni all’interno del consiglio comunale di Sansepolcro. Anche Chiara Andreini, capogruppo di Pd-InComune, lascia l’incarico a seguito di motivi personali e di lavoro e al suo posto entra la 29enne Alice Bricca. "Le dimissioni non impediranno comunque alla Andreini di proseguire la sua preziosa attività politica all’interno del partito, quale elemento importante e trainante delle sue attività, continuando il suo lavoro nella segreteria dell’Unione Comunale", scrive in una nota il Partito Democratico biturgense. Dopo essere stata assessore nella giunta del sindaco Daniela Frullani e aver sostituito la stessa Frullani in consiglio nella legislatura a guida Mauro Cornioli, adesso anche lei lascia. "Sono stata segretario del Pd per cinque anni e capogruppo per due, quindi sono grata al mio partito per le opportunità di crescita che mi ha dato", ha dichiarato la Andreini. Che prosegue: "Penso di essere stata valorizzata, di avere fatto cose buone ed errori". Queste invece le prime parole di Alice Bricca in qualità di membro dell’assise di Palazzo delle Laudi: "Ringrazio innanzitutto Chiara e il gruppo per il lavoro svolto. Sono dispiaciuta per le sue dimissioni, ma capisco le esigenze personali e spero di essere una degna sostituta. Mi sarebbe piaciuto avere accanto una guida come lei: sono tuttavia certa del fatto che il sostegno non mancherà da parte di altri componenti del gruppo, che si sono mostrati sin da subito accoglienti e propositivi. Mi piacerebbe che i giovani cui interessasse la cosa pubblica mi cercassero per confrontarci".

In accordo con i soggetti interessati e il coordinamento con la presidenza del consiglio e le altre forze politiche, Alice Bricca sostituirà Chiara Andreini anche all’interno delle commissioni Cultura, Pari Opportunità e Regolamenti, oltre che come membro del direttivo del Museo della Resistenza. La presidenza della commissione Bilancio e il posto come membro dell’assemblea dell’Unione dei Comuni passano invece a Filippo Polcri. L’uscita della Andreini porta infine anche a un cambio nella figura del capogruppo consiliare, ruolo che sarà affidato ad Andrea Laurenzi.