Andrea Scanzi racconta Battiato

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Parte a Cavriglia la rassegna "Materiali in Scena", organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. Venerdì prossimo alle 21,30 sul palcoscenico del teatro comunale salirà Andrea Scanzi, artista, giornalista, opinionista e scrittore aretino conosciuto a livello nazionale. Proporrà lo spettacolo “E ti vengo a cercare” ripercorrendo, in due ore, la carriera di Franco Battiato, con particolare attenzione al periodo d’oro che va da “L’era del cinghiale bianco” a “Gommalacca”, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

Franco Battiato è stato un rivoluzionario in servizio permanente della musica italiana. Ha vissuto mille volte, reinventandosi ogni volta. Sperimentatore, mistico, pioniere: uno dei più grandi artisti italiani. Accanto a Scanzi, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing (sul palco con Scanzi anche nello spettacolo Shine On dedicato ai Pink Floyd). Nello spettacolo ci sarà, in un certo qual modo, anche il compianto artista siciliano, grazie a foto e a video che contrappunteranno il racconto.